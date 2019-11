2013: a consolidação de um rei

O ano de 2013 marcou o mundo do basquete com títulos, decepções e feitos históricos. A VAVEL Brasil preparou para vocês uma retrospectiva com o que de mais importante aconteceu esse ano no esporte da bola laranja.

Urubu volta a voar alto e o Flamengo é bicampeão do Novo Basquete Brasil

No dia 1º de junho, o Flamengo recebeu o Uberlândia na HSBC Arena para, diante de mais de 16 mil pessoas, vencer a decisão em jogo único por 77 a 70 e sagrar-se campeão brasileiro de basquete. Destaque do time, o ala Marquinhos ganhou o prêmio de jogador mais valioso da temporada regular, na qual os cariocas tiveram uma campanha de 30 vitórias e 4 derrotas. Esse foi o segundo título do Fla no NBB, que também ganhou em 2009. O líder em conquistas é o Brasília, tricampeão de 2010 a 2012.

Kobe Bryant rompe o tendão de Aquiles e fica de fora das quadras por 8 meses

O ala-armador lendário Kobe Bryant, do Los Angeles Lakers, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles em uma partida contra o Golden State Warriors, pela temporada regular de 2012-2013. Com a lesao, o camisa número 24 ficou aproximadamente 8 meses longe das quadras, voltando em duelo contra o Toronto Raptors no Staples Center. Depois, Kobe renovou seu contrato por mais 2 anos com o Lakers e se contundiu novamente, fraturando a tíbia em jogo contra o Memphis Grizzlies.

O fim de uma era: Paul Pierce e Kevin Garnett são trocados pelo Boston Celtics

Após o término da temporada 2012-2013, o Boston Celtics acertou a troca de Paul Pierce e Kevin Garnett com o Brooklyn Nets. A negociação simboliza o fim de um ciclo de glórias para os C's, que venceram o título da NBA em 2008, encerrando um jejum de 22 anos. Pierce foi o MVP dos playoffs, em um time que contava ainda com Ray Allen e Rajon Rondo. Rondo é o único que continua na equipe celta e deve ser o ponto inicial para uma promissora e dolorosa reconstrução.

Louisville Cardinals derrota Michigan e vence a temporada da NCAA

Em partida disputada no Georgia Dome, o Louisville Cardinals venceu a equipe de Michigan por 82 a 76 e se tornou o atual campeão universitário de basquete. A campanha contou com grandes vitórias e com a lesão chocante de Kevin Ware, que sofreu uma fratura exposta ao aterrissar de um areemesso. O armador foi levantado e cortou a rede do aro como recordação, em uma imagem que marcou a história da competição.

Oscar Schmidt é selecionado para o Hall da Fama de Basquete

Aos 55 anos, Oscar Schmidt foi introduzido ao Hall da Fama de Basquete por sua gloriosa carreira de quase 30 anos de duração (1974-2003). O ex-ala foi apresentado por ninguém menos que Larry Bird, seu ídolo e um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics. Com isso, Oscar se junta a Ubiratan Maciel e Hortência como os únicos brasileiros a conseguirem tal feito.

Com Spanoulis MVP, Olympiacos vence a Euroliga mais uma vez

O Olympiacos foi o campeão ad Euroliga de 2013 ao vencer o Real Madrid por 100 a 88 em jogo realizado em Londres. O ala-armador Vassilis Spanoulis comandou a equipe com 21 pontos e cestas decisivas, garantindo o bicampeonato aos gregos, o primeiro de qualquer time na era do Final Four. Os alvirrubros ainda contaram com bom campeonato do macedônio Pero Antic, que acabou conseguindo uma vaga na NBA, onde atua pelo Atlanta Hawks.

Time de estrelas dos Lakers torna-se uma das maiores decepções da história

No começo da temporada 2012-2013, muito se especulava sobre as chances do Los Angeles Lakers derrotar o Miami Heat numa suposta final. Isso porque os Lakers montaram um quinteto titular com 5 jogadores consagrados: Steve Nash, Kobe Bryant, Metta World Peace, Pau Gasol e Dwight Howard. Entretato, contusões e problemas de entrosamento e sistema de jogo quase deixaram a equipe de fora dos playoffs, onde, sem Kobe, contundido, foram derrotados pelo San Antonio Spurs por 4 a 0.

A NBA vem ao Brasil pela primeira vez

Pela pré-temporada da NBA, Chicago Bulls e Washington Wizards vieram ao Rio de Janeiro para disputar a primeira partida da liga americana em solo brasileiro. Mesmo com a ausência de última hora de Derrick Rose, a torcida apoiou o time de Chicago, que venceu o duelo por 83 a 81. O pivô brasileiro Nenê recebeu muitas vaias por conta de sua ausência na seleção brasileira, embora quase sempre por força de contrato ou lesões. A NBA gostou do retorno do público brasileiro e já estuda outro jogo em 2014.

Brasil decepciona e é eliminado da Copa América sem vencer

A seleção brasileira de basquete viajou até a Venezuela para disputar a Copa América, que daria vaga ao Mundial de 2014, que será disputado na Espanha. O Brasil decepcionou a todos e saiu de lá com quatro derrotas, para Porto Rico, Canadá, Uruguai e Jamaica. Com o resultado, resta a seleção esperar um convite da FIBA para poder jogar o Mundial. Caso contrário, será a primeira ausência da seleção nessa competição.

Vida longa ao rei: o Miami Heat é bicampeão da NBA

Após derrotar o San Antonio Spurs em uma histórica série vencida em 7 jogos, o Miami Heat chegou ao bicampeonato da NBA. O destaque do time mais uma vez foi Lebron James, MVP da temporada regular e dos playoffs e campeão da liga pela segunda vez na vida. O Heat derrotou o Indiana Pacers na final da Conferência Leste, enquanto os Spurs venceram o Memphis Grizzlies pela Oeste. O título e as atuações deixam muito claro que não há discussão sobre quem é o melhor jogador de basquete da atualidade. O mundo é de Lebron James.

Melhor assistência

Iguodala distribui por trás das costas

Em jogo válido pela temporada regular de 2013-2014, Andre Iguodala mostrou aos torcedores do Golden State Warriors a técnica que eles adquiriram na agência livre de 2013.

Melhor toco

Lebron diz "não" a Splitter

No jogo 2 entre Miami Heat e San Antonio Spurs, Lebron James recusou a tentativa de enterrada do brasileiro Tiago Splitter de maneira memorável.

Melhor drible

Kyrie Irving deixa Knight no chão

Na partida entre novatos e segundanistas no All-Star Weekend, Kyrie Irving humilhou Brandon Knight ao deixá-lo no chão com um drible desconcertante.

Melhor enterrada

Paul George crava com autoridade por cima de Chris Andersen

Durante a série de playoffs contra o Miami Heat, o ala-armador Paul George, do Indiana Pacers, mostrou porque é uma das novas estrelas da liga e enterrou por cima de Chris Andersen no jogo 2.

Melhor lance do basquete "internacional"

Spanoulis define a Euroliga com chute de 3

O melhor lance do basquete não-americano aconteceu na final da Euroliga. Vassilis Spanoulis acertou um chutaço de muito longe para dar mais 3 pontos ao Olympiacos e terminar com qualquer chance do Real Madrid no jogo.

Melhor lance

Chute de 3 de Ray Allen para empatar o jogo 6

Quando tudo parecia perdido para o Miami Heat, Chris Bosh pegou o rebote no erro de Lebron James e assistiu Ray Allen, que acertou o tiro de 3, levou o jogo para a prorrogação e redefiniu a história da temporada.

O ano de 2013, realmente, foi grandioso para o basquete. Que 2014 seja ainda melhor.