Pacers desbancam os Clippers com show de Paul George

Na rodada deste sábado (18) da NBA, o Indiana Pacers enfrentou o Los Angeles Clippers dentro de casa e venceu por 106 a 92. O time de Indianapolis foi impulsionado pelos 36 pontos de seu ala-armador Paul George, que ainda deu show com essa enterrada:

O jogo começou com muito equilíbrio, apesar de uma ligeira superioridade dos Clippers, que abriram 16 a 10 com menos de 6 minutos de jogo. Os Pacers, no entanto, conseguiram uma corrida de 18 a 3, com 11 pontos de Paul George, virando o jogo para 28 a 18 ao fim do primeiro período.

No segundo quarto, os reservas dos Pacers ampliaram ainda mais a vantagem contruída no período anterior. CJ Watson, Danny Granger e Luis Scola levaram o placar para 48 a 32, diferença que mal seria cortada pelos Clippers até o intervalo, que chegou com o jogo em 57 a 41. O cestinha de LA no primeiro tempo foi o ala-pivô Blake Griffin, com 11 pontos. No fim do quarto, o ala-pivô David West se envolveu numa confusão com Griffin e acabou jogando o braço no adversário, o que lhe causou a expulsão do jogo.

Sem West, os Pacers chegaram até a liderar por 20, 67 a 47, mas o cansaço de seus homens de garrafão e as muitas faltas de Luis Scola começaram a fazer com que o time caísse de rendimento. Os californianos conseguiram reduzir a diferença para apenas 10 pontos ao fim do período, 78 a 68.

Assim que começou o quarto derradeiro, os Pacers trataram de definir a partida. Com um 23 a 11 nos primeiros 7 minutos, a equipe de Indianapolis chegou a 22 pontos de vantagem, derrubando as chances dos Clippers na partida. A equipe de LA ainda conseguiu reduzir um pouco a diferença, mas nada que ameaçasse a liderança de Indiana, que terminou em 106 a 92.

Com o resultado, os Pacers chegam à 32ª vitória em 39 jogos, a melhor campanha da liga, mantendo a vantagem de 3,5 jogos para o Miami Heat. Já os Clippers continuam na quarta posição do Oeste, com 28 vitórias e 14 derrotas.

Destaques dos Pacers

Paul George: 36 pontos, 6 rebotes e 3 roubadas de bola (12/17 em chutes de quadra, 70%)

Lance Stephenson: 22 pontos, 12 rebotes e 7 assistências (8/17 em chutes de quadra, 47%)

Destaques dos Clippers

DeAndre Jordan: 12 pontos, 17 rebotes e 2 tocos (5/9 em chutes de quadra, 55%)

Blake Griffin: 19 pontos, 8 rebotes e 4 assistências (6/18 em chutes de quadra, 33%)

Trail Blazers atropelam Mavericks em Dallas

O Portland Trail Blazers viajou até o Texas e não tomou conhecimento do Dallas Mavericks. Todos os titulares de Portland anotaram pontos em dígitos duplos e, liderados pelos 30 de LaMarcus Aldridge, levaram o time à vitória por 127 a 111. O cestinha do Mavs foi o alemão Dirk Nowitzki, com 18. Os Blazers assumiram a primeira posição do Oeste com 31 vitórias em 40 jogos, enquanto Dallas, com 24 vitórias e 18 derrotas, começa a se sentir ameaçado pelo Memphis Grizzlies que, apesar de estar 3,5 jogos atrás na campanha, vem de 5 vitórias consecutivas e cresce na competição.

Confira todos os resultados da rodada:

Indiana Pacers 106 x 92 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 98 x 104 Detroit Pistons

Charlotte Bobcats 96 x 104 Miami Heat

Chicago Bulls 103 x 78 Philadelphia 76ers

Houston Rockets 114 x 104 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 98 x 72 Utah Jazz

New Orleans Pelicans 87 x 97 Golden State Warriors

Dallas Mavericks 111 x 127 Portland Trail Blazers