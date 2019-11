Guia da Liga das Américas - Grupo A

A Liga das Américas é o torneio continental mais importante do basquete latinoamericano. A fase inicial da competição começa na próxima sexta-feira (24) e terá 16 times divididos em 4 grupos, cada qual com sedes e em datas diferentes. Eis os grupos:

Grupo A

Data: 24-26/01 Sede: Neiva (COL)

Bambuqueros (COL)

Cocodrilos de Caracas (VEN)

Pinheiros

Toros de Nuevo Laredo (MEX)

Grupo B

Data: 30/01-01/02 Sede: Montevideu (URU)

Aguada (URU)

Uberlandia

Lanús (ARG)

Leones de Ponce (PUR)

Grupo C

Data: 7-9/02 Sede: Xalapa (MEX)

Halcones de Xalapa (MEX)

Regatas de Corrientes (ARG)

Brasília

Marinos de Anzoátegui (VEN)

Grupo D

Data: 14-16/02 Sede: Quito (ECU)

Mavort (ECU)

Flamengo

Capitanes de Arecibo (PUR)

Leones de Quilpue (CHI)

O primeiro grupo a ter seus jogos realizados e, portanto, seu guia publicado é o A, do brasileiro Pinheiros. O time é o atual campeão da competição e disputou o último torneio Intercontinental contra o Olympiacos, terminando com o vice-campeonato. A sede do grupo será a cidade de Neiva, na Colômbia, onde o Bambuqueros, campeão nacional será o anfitrião. As outras duas equipes também se sagraram campeãs nacionais em 2013: o Cocodrilos de Caracas, campeão venezuelano, e o Toros de Nuevo Laredo, campeão mexicano. O México, por sinal, é o único país além de Brasil e Argentina a ver um de seus representantes conseguir o título, já que o Pioneros de Quinta Roo venceu o La Unión de Formosa (ARG) em 2012 e sagrou-se campeão continental.

A expectativa é de que Pinheiros consiga a classificação e espere pela próxima fase em fevereiro, com sede a ser definida ainda, para a qual garantem vaga os dois melhores colocados de cada grupo. Os paulistanos vão atrás do bicampeonato, o terceiro de um time brasileiro, já que o Brasília conquistou o título em 2009. Para a segunda vaga, o Bambuqueros desponta como principal candidato, embora qualquer outro time que passe não seja uma surpresa.

Os times

Bambuqueros (COL)

O time acumula uma campanha de de 20 vitórias e 14 derrotas no campeonato colombiano em disputa. O principal pontuador da equipe é o armador Darrin Dorsey, que consegue anotar tanto de média como de longa distância. A equipe, que estreia na competição com a torcida a seu lado, não só venceu o último campeonato nacional como também terminou a temporada regular em primeiro.

Provável escalação: Rodrigo Caicedo, Darrin Dorsey, Stalin Ortiz, Julio Cesar Ordonez e Enielsen Guevara. Téc: Tomas Diaz

Cocodrilos de Caracas (VEN)

Se o campeonato venezuelano ainda não começou, o Cocodrilos se prepara para defender seu título com cestas de Andre Emmett, que teve mais de 50% de aproveitamento em chutes tanto para 2 quanto para 3 pontos na última temporada. As perdas dos alas-pivôs Luis Bethelmy e Nestor Colmenares enfraquece o garrafão dos venezuelanos, mesmo com a presença do pivô Kristoffer Lang. A equipe terminou a temporada regular do ano passado com 36 vitórias e 17 derrotas, vencendo o Marinos de Anzoátegui na decisão.

Provável escalação: Carl Elliott, Marcelus Kemp, Andre Emmett, Ryan Forehan-Kelly e Kristoffer Lang. Téc: Nestor Salazar

Pinheiros

O Pinheiros conta com um time muito forte em todas as partes de quadra, com Shamell e Joe Smith pontuando muito no perímetro e Rafael Mineiro e Bábby (apesar de ainda não ser titular) compondo um garrafão forte e versátil. Experiente, os comandados do técnico Claudio Mortari dificilmente terminarão a competição nessa etapa. A equipe ocupa a quarta posição no NBB, com 11 vitórias e 5 derrotas.

Provável escalação: Joe Smith, Shamell, Jonathan Tavernari, Rafael Mineiro e Morro. Téc: Cláudio Mortari

Toros de Nuevo Laredo (MEX)

Apesar do título nacional na última temporada, o Toros de Nuevo Laredo passou por uma forte crise financeira no último mês de novembro. Sem poder pagar o salário dos jogadores, a diretoria do clube pediu ajuda aos governos municipais e estatais, que cederam ao pedido. Mesmo com todo esse imbróglio, o time se posiciona em quinto no atual campeonato mexicano, com 18 vitória e 9 derrotas. A principal arma mexicana é a dupla Adrian Henning e Rene Rougeau, que tem combinado para cerca de 30 pontos e 12 rebotes em média por jogo.

Provável escalação: Lee Vasquez, AJ Gasporra, Rene Rougeau, Quentin Gonzalez e Adrian Henning. Téc: José Martinez

Tabela

As partidas do grupo A serão realizadas do dia 24 ao dia 26 de janeiro, seguindo a programação abaixo:

24/01

Pinheiros x Cocodrilos de Caracas (VEN)

Bambuqueros (COL) x Toros de Nuevo Laredo (MEX)

25/01

Toros de Nuevo Laredo (MEX) x Pinheiros

Cocodrilos de Caracas (VEN) x Bambuqueros (COL)

26/01

Toros de Nuevo Laredo (MEX) x Cocodrilos de Caracas (VEN)

Bambuqueros (COL) x Pinheiros

Continue ligado em VAVEL Brasil para o guia dos outros grupos conforme as datas forem se aproximando.