Guia da Liga das Américas - Grupo B

A Liga das Américas, torneio continental mais importante dos continentes americanos, tem seu prosseguimento na próxima quinta-feira (30). Depois das classificações de Cocodrilos de Caracas (VEN) e Pinheiros no grupo A, restam 12 equipes em busca de 6 vagas para a próxima fase com sede ainda a ser definida. Eis os grupos:

Grupo B

Data: 30/01-01/02 Sede: Montevideu (URU)

Aguada (URU)

Uberlandia

Lanús (ARG)

Leones de Ponce (PUR)

Grupo C

Data: 7-9/02 Sede: Xalapa (MEX)

Halcones de Xalapa (MEX)

Regatas de Corrientes (ARG)

Brasília

Marinos de Anzoátegui (VEN)

Grupo D

Data: 14-16/02 Sede: Quito (ECU)

Mavort (ECU)

Flamengo

Capitanes de Arecibo (PUR)

Leones de Quilpue (CHI)

Se o grupo A reunía três campeões nacionais e um continental, o grupo B, que terá seus jogos realizados da próxima quinta-feira até o próximo sábado (30 de janeiro a 01 de fevereiro), é composto por quatro equipes que conseguiram vice-campeonatos no último ano. O brasileiro Uberlândia, vice-campeão do último NBB; o Aguada (URU) , vice da Liga Sul-Americana, o Lanus (URU), vice da última Liga das Américas, e o Leones de Ponce (PUR), vice-campeão porto-riquenho.

Com sede em Montevidéu, no Uruguai, o grupo é teoricamente mais forte que o A e reúne equipes com certo equilíbrio. O Aguada, time da casa, é a principal força do grupo e deve conseguir a classificação para a próxima fase. Sua torcida sempre marca presença em peso, e não deve ser diferente na Liga das Américas. O Uberlândia desponta como a segunda melhor equipe, mas deve fazer páreo duro com o Leones de Ponce (PUR). O Lanus (ARG), no entanto, reformou todo seu elenco e é o azarão do grupo.

Os times

Aguada (URU)

Atual campeão uruguaio, o Aguada estreia na competição rodeado de altas expectativas. Vice-campeão da Liga Sul-Americano, é o segundo colocado na vigente temporada regular do campeonato uruguaio, com 7 vitórias e 3 derrotas. Sua maior estrela é o armador Leandro Garcia Morales. O ítalo-uruguaio tem média de 24 pontos e 4 assistências por jogo nessa temporada e foi o jogador mais valioso do título nacional. Durante as quatro edições da Liga das Américas que disputou por outras equipes, Leandro teve média de quase 20 pontos por jogo, elevando-o ao status de um dos principais jogadores do torneio. Outro destaque da equipe é o pivô norte-americano Gregory Dilligard, que tem forte presença no garrafão, adicionando a equipe cerca de 10 pontos e 9 rebotes por partida.

Provável escalação: Leandro Garcia Morales, Federico Bavosi, Rodrigo Trelles, Pablo Ibon e Gregory Dillegard. Téc: Javier Espíndola

Uberlândia

A temporada do Uberlândia até agora vem sendo decepcionante para o torcedor do Triângulo Mineiro. O time tem uma campanha de mediana para boa nessa temporada (10 vitórias e 7 derrotas), mas passa longe do esperado após o vice-campeonato de 2013. Recém-contratado, o técnico João Batista terá que melhorar a defesa do time se quiser passar de fase. A equipe mineira cede quase 82 pontos por jogo na competição nacional, sendo a quarta pior defesa da liga. Sem Luís Gruber, fora por um ter rompido o tendão de Aquiles, o Uberlândia terá como principais líderes o ala-pivô Lucas Cipolini e o ala-armador Robert Day. O primeiro é o maior pontuador e reboteiro do time, com 20 pontos e 6 rebotes por partida. Já Day é o segundo cestinha da equipe, com 19 pontos por jogo e bom aproveitamento da linha de 3 pontos.

Provável escalação: Valtinho, Audrei, Robert Day, Lucas Cipolini e Léo Waszkiewicz. Téc: João Batista

Lanús (ARG)

Depois de perder a final da última Liga das Américas contra o Pinheiros, o Lanús passou por uma intensa reformulação no seu elenco. 14 jogadores, além do técnico Silvio Santander, deixaram a equipe. Destaque da equipe nas últimas temporadas, o armador Nicolas Laprovittola se transferiu para o Flamengo, onde é um dos melhores jogadores do NBB. Os "grenate", como são conhecidos na Argentina, fazem péssima campanha na liga local. Com apenas 3 vitórias em 13 jogos, o time ocupa a 14ª colocação do campeonato, que tem 16 equipes ao todo. O pivô americano Dee Proby é o líder em pontos e rebotes do time (13 e 6 por jogo, respectivamente) e terá a árdua lição de liderar o Lanus à próxima fase, o que, salvo uma grande surpresa, não deverá acontecer.

Provável escalação: Hernando Salles, Julio Mazzaro, Federico Ferrini, Ariel Eslava e Dee Proby. Téc: Miguel Volcán

Leones de Ponce (PUR)

O Leones de Ponce estreia na Liga das Américas tentando ofuscar o seu maior rival regional, o Capitanes de Arecibo (PUR). Líderes na última temporada regular do campeonato local, os Leones voltam a jogar uma partida oficial depois de 6 meses do fim do torneio porto-riquenho, no qual conquistaram o vice-campeonato. Com a saída dos ala-pivôs Mike Harris e Ike Diogu para os basquetes chinês e norte-americano, respectivamente, suas maiores esperanças na competição são o armador Eddin Santiago, o ala-armador Eric Griffin e o pivô Chris Gaston. O técnico Nelson Colon, no entanto, terá trabalho ao fazê-los enfrentar equipes com mais ritmo de jogo e entrosamento, tendo todas as outras temporadas nacionais já iniciado.

Provável escalação: Eddin Santiago, Eric Griffin, Carlos Emory, Gabriel Colon e Chris Gaston. Téc: Nelson Colon

Tabela

As partidas do grupo B serão realizadas do dia 30 de janeiro ao dia 01 de fevereiro, seguindo a programação abaixo:

30/01

Uberlândia x Leones de Ponce (PUR)

Aguada (URU) x Lanus (ARG)

31/01

Leones de Ponce (PUR) x Lanus (ARG)

Uberlândia x Aguada (URU)

01/02

Lanus (ARG) x Uberlândia

Aguada (URU) x Leones de Ponce (PUR)

Permaneça ligado em VAVEL Brasil para os guias dos próximos grupos.