Guia da Liga das Américas - Grupo C

A Liga das Américas continua sua primeira fase a partir desta sexta-feira (7), quando em Xalapa, no México, o grupo C iniciará seus duelos para definir mais dois classificados para a próxima etapa.

Depois de Pinheiros, Uberlândia, Aguada (URU) e Cocodrilos de Caracas (VEN) se classificarem, restam apenas 8 times lutando por 4 vagas. Eles estão separados em dois grupos de 4 times, com a seguinte composição:

Grupo C

Data: 7-9/02 Sede: Xalapa (MEX)

Halcones de Xalapa (MEX)

Regatas Corrientes (ARG)

Brasília

Marinos de Anzoátegui (VEN)

Grupo D

Data: 14-16/02 Sede: Quito (ECU)

Mavort (ECU)

Flamengo

Capitanes de Arecibo (PUR)

Leones de Quilpue (CHI)

O grupo C é considerado por muitos o mais forte de toda a primeira fase. Chamado de "grupo da morte" por Sergio Hernandez, técnico do Brasília, é composto por 3 times com vasta experiência na competição e um estreante. O Regatas Corrientes (ARG) é a maior força entre os 4, e desde já é uma equipe candidata ao título da Liga das Américas. Vê-la eliminada no México seria uma surpresa e tanto. O Brasília, por sua vez, traz seu elenco cascudo e talentoso com seu técnico vencedor para um torneio no qual estão acostumados a jogar. O Marinos de Anzoátegui (VEN) também chegam bem para a disputa desta fase, com resultados impressionantes em campeonatos locais. Já o Halcones de Xalapa (MEX) é o atual vice-campeão mexicano e joga em casa para tentar conquistar uma vaga.

A primeira rodada é de suma importância para a definição do grupo. O Brasília estreia contra o Regatas Corrientes, num jogo que pode mudar o rumo do grupo. Uma vitória pode colocar os brasileiros em excelente posição até para ser o primeiro do grupo, mas uma derrota pode fazer com que os candangos não se permitam mais perder nessa fase. E a partida subsequente é contra o Halcones, que joga em casa. Será necessária muita tranquilidade do elenco para que os brasileiros consigam desempenhar seu basquete com naturalidade. De qualquer modo, a expectativa é que o Brasília defina sua vaga no último confronto da fase, contra o Marinos, em jogo em que até o saldo de pontos pode ser importante.

Os times

Halcones de Xalapa (MEX)

Halcones, de Lorenzo Mata, é o atual vice-campeão mexicano (Foto: Noveta Minutos/México)

O Halcones faz uma temporada apenas decepcionante na Liga Mexicana. Depois de liderar a temporada regular e ser vice-campeão mexicano, o time de Xalapa tem uma campanha medíocre na competição nacional, com 19 vitórias e 19 derrotas. O quinteto titular da equipe tem se alternado nas últimas partidas, mas suas principais forças estão concentradas nos armadores Orlando Mendez, Christian Dalmau e Jovan Harris e nos alas-pivôs Lorenzo Mata e Noe Alonzo. A equipe é considerada por alguns a mais fraca entre as quatro, mas, além de ser base para a seleção mexicana campeã da América, tem a força de sua torcida em seu estádio, onde perdeu apenas 5 das 20 partidas disputadas na liga nacional. Outro fator positivo para o time de Xalapa é a sua experiência na Liga das Américas. Ao todo, são 4 participações, tendo ido 3 vezes ao Final Four, última fase do torneio. A melhor campanha foi em 2009, quando foi vice do Brasília.

Provável escalação: Franco Harris, Christian Dalmau, Adam Parada, Noe Alonzo e Lorenzo Mata. Téc: Sérgio Valdeolmillos

Regatas Corrientes (ARG)

Quinteros, principal jogador do Regatas, com o troféu de campeão argentino (Foto:Ligateunafoto.com)

Forte concorrente ao título da Liga das Américas, o Regata Corrientes vive um grande momento. A equipe lidera a Liga Argentina com 14 vitórias em 15 jogos e, apesar de ter pedido Jerome Meyinsse e Dartona Washam para o Flamengo e Federico Kammerichs para a aposentadoria, o time manteve-se com a força que apresentara na última temporada, quando venceu a Liga Sul-Americana, foi o líder da temporada regular e vencedor da Liga Argentina. O homem de confiança do Regatas é o ala-armador Paolo Quinteros, medalhista olímpico com a Argentina e com boa passagem pelo basquete europeu. Experiente e eficiente, anota em média 15 pontos por jogo, sendo o cestinha da equipe. Ao lado dele, brilham jogadores como Phillip Hopson, Fernando Martina e Ricardo Sanchez, que tem passagem pela NBA. Fora isso, a equipe tem jovens valores, como o pivô Matías Bortolín, além dos armadores Fabio Vietta e Nicolas Brussino. É uma equipe competitiva ao extremo e, como deixou claro Quinteros em entrevista, está à altura do desafio que é a Liga das Américas.

Provável escalação: Phillip Hopson, Paolo Quinteros, Nicolás Romano, Fernando Martin e Ricardo Sanchez. Téc: Nicolas Casalanguida

Brasília

Campeão Liga Sul-Americana, Brasília busca mais um título continental na temporada (Foto: Samuel Velez/FIBA Américas)

Campeão da Liga das Américas de 2009 e tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília chega à primeira fase da edição de 2014 com todas as credenciais possíveis. Atual campeão da Liga Sul-Americana, a equipe candanga tem um time que mescla experiência, talento e juventude. Enquanto Alex, Giovannoni e Nezinho dão a cadência e tranquilidade necessárias ao time,jovens como Isaac e Ronaldo dão explosão física e vontade, que podem ser fundamentais em diversas situações. Não bastasse isso, Osimani e Marcus Goree dão um toque especialmente internacional ao elenco. Um dos únicos dois times a disputar todas as edições da Liga das Américas até aqui (o outro é o Capitanes de Arecibo, de Porto Rico), a equipe da capital federal conta com o multicampeão Sergio Hernandez no comando técnico. O treinador, que já passou por Peñarol, Regatas Corrientes e Seleção Argentina, já foi duas vezes campeão desta competição, e conhece os caminhos para chegar lá. O Brasília terá dificuldades nessa etapa, mas, caso passe, já está entre os candidatos ao título.

Provável escalação: Nezinho, Osimani, Alex Garcia, Guilherme Giovannoni e Marcus Goree. Téc: Sérgio Hernandez

Marinos de Anzóategui (VEN)

Marinos estreia na competição tentando surpreender já na fase de grupos (Foto: Globovision.com)

Estreante na Liga das Américas, o Marinos de Anzóategui vem como franco atirador na competição. Apesar da pouca tradição no torneio continental, a equipe tem um desempenho local assustadoramente bom no passado recente. Das últimas 11 edições de uma liga profissional venezuelana, o Marinos foi a 8 finais, sendo campeão 6 vezes. Antes de viajar ao México, o Marinos teve dois jogos contra o Panteras pela liga local adiantados, para não ficar atrasado no início do Campeonato Venezuelano. O time de Anzóategui venceu os dois e vem embalado para o torneio continental. Seu maior pontuador tem sido o ala-armador Trey Johnson, que fez 43 pontos nessas 2 partidas somadas. No garrafão, os rebotes ficam por conta do pivô Jesus Urbina, enquanto os pontos na zona pintada são a maior responsabilidade do ala Aaron Harper. Inexperiente, mas forte, o Marinos não é um dos candidatos ao título da Liga das Américas. Contudo, o Cocodrilos de Caracas mostrou o quão surpreendente um time venezuelano pode ser, e numa fase de tiro tão curto, não é difícil imaginar esse time passando de fase ou pelo menos sendo competitivo em todos os jogos.

Provável escalação: Gregory Vargas, Trey Johnson, Jose Vargas, Aaron Harper e Jesus Urbina. Téc: Julio Toro

Tabela

As partidas do grupo C serão realizadas do dia 7 a 9 de fevereiro, seguindo a programação abaixo:

07/02

Regatas Corrientes (ARG) x Brasília

Halcones de Xalapa (MEX) x Marinos de Anzóategui (VEN)

08/02

Regatas Corrientes (ARG) x Marinos de Anzóategui (VEN)

Brasília x Halcones de Xalapa (MEX)

09/02

Marinos de Anzóategui (VEN) x Brasília

Halcones de Xalapa (MEX) x Regatas Corrientes (ARG)

Todas as informações da Liga das Américas você acompanha em VAVEL Brasil. Fique ligado para o último guia da fase de grupos, o do grupo D, do Flamengo, que virá ao ar na semana que vem.