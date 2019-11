Real Madrid bate o Barcelona e é campeão da Copa del Rey de Basquete

Na tarde deste domingo (9), o Real Madrid duelou com o Barcelona pela final da Copa del Rey de basquete, realizada em Málaga, e conseguiu o título após uma vitória por 77 a 76. Os merengues venceram da maneira mais emocionante possível, com um chutaço de Sergio Llull com apenas 0.1s no relógio.

O torneio foi marcado por jogos com muita disparidade entre as equipes, mas a final foi muito disputada. Reunindo duas das melhores equipes da Europa, a decisão contou com corridas, viradas e a emoção cinematográfica do chute de Llull.

O cestinha do jogo foi o ala Rudy Fernandez, do Real, que, mesmo ficando de fora da partida por um tempo por causa de problemas de falta, marcou 19 pontos, 2 a mais que Nikola Mirotic, o jogador mais valioso do torneio. Pelo Barcelona, o brasileiro Marcelinho Huertas foi o destaque, com 15 pontos, 8 assistências e 2 roubadas de bola.

O jogo foi marcado por muito equilíbrio entre os dois times, mas a dois minutos e meio do final, Mirotic acertou um belo chute para colocar o Madrid à frente por 71 a 64. Parecia que o título estava definido. Só parecia. O Barça conseguiu uma corrida de 12 a 4 para liderar por 76 a 75 faltando apenas 9 segundos por jogar. Aí então, aconteceu isso:

Sergio Rodriguez bateu para dentro, foi dobrado pela marcação e achou Sérgio Llull na zona morta. O armador ainda se aproximou um pouco da cesta antes de puxar o gatilho para 2 com apenas 1 décimo de segundo de jogo. O Barcelona pediu tempo e tentou uma ponte aérea, mas não teve sucesso.

Com o resultado, o Real Madrid conquistou sua 24ª Copa del Rey, afirmando-se cada vez mais como o grande 'Rei de Copas' espanhol. As duas equipes voltam à quadra para a disputa da Euroliga no meio da próxima semana.