Flamengo vence Leones de Quilpue e se classifica na Liga das Américas

Na noite deste domingo (16), o Flamengo entrou em quadra para disputar seu terceiro e último jogo pela primeira fase da Liga das Américas contra o Leones de Quilpue (CHI). O rubro-negro carioca venceu por 116 a 80 e se classificou para a fase semifinal com 3 vitórias em 3 jogos. Quem conseguiu a segunda vaga do grupo foi o Capitanes de Arecibo (PUR), que derrotou o Mavort (ECU) por 95 a 86. As duas equipes se juntam a Pinheiros, Uberlândia, Aguada (URU), Cocodrilos de Caracas (VEN), Halcones de Xalapa (MEX) e Regatas Corrientes (ARG) na próxima etapa. O Brasília foi o único time brasileiro a ser eliminado da competição.

O jogo foi de completo domínio do Flamengo. Vencendo o primeiro quarto por 40 a 20, o rubro-negro só precisou manter o ritmo e administrar a vantagem para sair de quadra com uma vitória muito tranquila. Os destaques da partida foram o armador Nicolas Laprovittola, com 28 pontos, e o ala Marquinhos, com 31. Pelo Leones, Jamal Johnson terminou com 22 pontos e 8 rebotes.

Em todas as 3 vitórias do Fla, o clube anotou mais de 100 pontos (123, 109 e 126, respectivamente), mostrando uma eficiência ofensiva muito grande. Também com um bom trabalho defensivo, o time comandado por José Neto surge como um dos grandes favoritos ao título, embora qualquer um dos classificados tenha a qualidade para tal feito.

A fase semifinal acontece em dois finais de semana, um para cada grupo. Um jogará entre os dias 28 de fevereiro, 1 e 2 de março, enquanto o outro entrará em quadra nos dias 6, 7 e 8 de março. O Final Four, a última fase da Liga das Américas, acontece nos dias 21 e 22 de março.