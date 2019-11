Guia dos Playoffs da NBA - Conferência Oeste

A temporada da NBA chegou ao fim na última quarta-feira (16) e, portanto, definiram-se os confrontos dos tão aguardados playoffs da conferência Oeste. Considerada a melhor conferência da liga, a Oeste viu mais uma vez o San Antonio Spurs terminar com a melhor campanha da liga toda, seguido do Oklahoma City Thunder e seu astro Kevin Durant. Não tão distante, Los Angeles Clippers e Houston Rockets, em terceiro e quarto lugares, respectivamente, completam a lista de equipes que podem jogar até quatro partidas em suas arenas nesta primeira rodada. Os Rockets terão pela frente o surpreendente Portland Trail Blazers. Diferente destes já citados, os três últimos classificados só foram garantidos nas últimas partidas da temporada. O Golden State Warriors terá pela frente os Clippers, enquanto o Memphis Grizzlies reencontra o Thunder nos playoffs. Oitavo colocado na conferência, o Dallas Mavericks fará um clássico texano com os Spurs num duelo de veteranos entre Dirk Nowitzki e Tim Duncan. Você confere tudo sobre esses duelos agora, no guia dos playoffs da NBA da VAVEL Brasil.

San Antonio Spurs (1º) x Dallas Mavericks (8º)

Foto: Getty Images

Os atuais campeões do Oeste, San Antonio Spurs, iniciam sua caminhada pelo quinto título da história da franquia enfrentando um velho conhecido, o Dallas Mavericks. Na temporada regular, os Spurs passaram por cima dos Mavs e venceram todas as quatro partidas disputadas entre eles. Novamente estrelado pelo trio formado por Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili, San Antonio fez mais uma grande campanha e teve o maior número de vitórias por toda a liga. Os veteranos foram poupados em algumas oportunidades, mas nem mesmo isso foi capaz de diminuir o fôlego dos comandados de Gregg Popovich.

Já os Mavericks contam com um grande arsenal ofensivo, com Dirk Nowitzki e Monta Ellis como principais líderes da equipe. Jose Calderon e Vince Carter também funcionam muito bem no esquema armado por Rick Carlisle. No entanto, a defesa de Dallas é um ponto falho. Nem tanto por causa do sistema de jogo, mas por conta do material humano, com jogadores que não primam pela excelência defensiva, os Mavs são muito vulneráveis lá atrás, e esse tipo de fragilidade acaba custando caro contra equipes do porte dos Spurs. A não ser que Dallas passe a marcar e tenha fôlego para acompanhar o movimento de bola do adversário, San Antonio deve passar com certa facilidade pela série, mesmo que os Mavericks consigam beliscar um jogo.

Jogo 1: San Antonio Spurs x Dallas Mavericks, 20/04

Jogo 2: San Antonio Spurs x Dallas Mavericks, 23/04

Jogo 3: Dallas Mavericks x San Antonio Spurs, 26/04

Jogo 4: Dallas Mavericks x San Antonio Spurs, 28/04

Jogo 5: San Antonio Spurs x Dallas Mavericks, 30/04*

Jogo 6: Dallas Mavericks x San Antonio Spurs, 02/05*

Jogo 7: San Antonio Spurs x Dallas Mavericks, 04/05*

*se necessário

Oklahoma City Thunder (2º) x Memphis Grizzlies (7º)

Foto: USA TODAY Sports

Eliminado pelo Memphis Grizzlies após perder por 4 a 1 nas semi-finais da conferência no último ano, o Oklahoma City Thunder terá a chance de se vingar nesses playoffs. Na temporada regular, em que Kevin Durant foi o melhor jogador da liga, o Thunder bateu os Grizzlies em 3 dos 4 duelos entre as equipes. Maior responsável pela boa colocação de OKC, Durant deve finalmente conquistar seu primeiro troféu de jogador mais valioso (MVP) nesses 82 jogos que precedem os playoffs. Agora, o ala quer se tornar campeão da NBA. Para isso, conta com o armador Russell Westbrook, principal aliado na busca pelo tão sonhado título. O Thunder tem Kendrick Perkins e Thabo Sefolosha voltando de contusão, e a condição física deles pode ser importante na série.

Os Grizzlies, por sua vez, recuperaram-se na temporada após passar um bom tempo sem o pivô Marc Gasol. Com a volta do espanhol, vieram também as vitórias e o entrosamento da equipe reapareceu. Com uma ótima defesa pautada em jogadores como Mike Conley e Tony Allen, Memphis promete fazer um grande duelo contra OKC. Se em 2013 Westbrook estava contundido e KD ficou sozinho contra o jogo coletivo do time da terra do Elvis, dessa vez o Thunder vem completo para tentar ir o mais longe possível. É o grande favorito do confronto, mas seria leviano descartar as chances dos Grizzlies, que devem fazer uma série bem equilibrada.

Jogo 1: Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies, 19/04

Jogo 2: Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies, 21/04

Jogo 3: Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder, 24/04

Jogo 4: Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder, 26/04

Jogo 5: Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies, 29/04*

Jogo 6: Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder, 01/05*

Jogo 7: Oklahoma City Thunder x Memphis Grizzlies, 03/05*

*se necessário

Los Angeles Clippers (3º) x Golden State Warriors (6º)

Foto: USA TODAY Sports

No confronto mais aguardado dos playoffs, o Los Angeles Clippers duelará contra o Golden State Warriors no que parece ser um jovem clássico da divisão do Pacífico. Durante a temporada regular, foram 2 vitórias para cada lado, com direito a confusão entre os jogadores, expulsões e provocações via imprensa. Os Clippers começaram a temporada com um forte núcleo vindo do último ano, mas com algumas adições importantes, como J.J. Redick e o técnico Doc Rivers. Ao passar do tempo, foi alterando seu elenco e trazendo jogadores experientes para compor um banco de respeito. Orquestrados por Chris Paul e contando com o desenvolvimento de Blake Griffin, os Clippers querem ir além das semi-finais e fazer história.

No entanto, o Golden State Warriors será um adversário muito complicado. Stephen Curry brilhou nos últimos playoffs e liderou sua equipe na classificação contra o Denver Nuggets, terceiro colocado no Oeste em 2013. Mais forte com a chegada de Andre Iguodala, que marca muito bem no perímetro e traz criatividade ao ataque, os Warriors tentarão usar todo seu arsenal de tiros de 3 pontos para surpreender mais uma vez, ainda mais com a lesão do pivô australiano Andrew Bogut. Não haveria qualquer favoritismo neste confronto, mas o mando de quadra somado à ausência de Bogut fazem com que a balança pese um pouco a favor dos Clippers nesse momento.

Jogo 1: Los Angeles Clippers x Golden State Warriors, 19/04

Jogo 2: Los Angeles Clippers x Golden State Warriors, 21/04

Jogo 3: Golden State Warriors x Los Angeles Clippers, 24/04

Jogo 4: Golden State Warriors x Los Angeles Clippers, 27/04

Jogo 5: Los Angeles Clippers x Golden State Warriors, 29/04*

Jogo 6: Golden State Warriors x Los Angeles Clippers, 01/05*

Jogo 7: Los Angeles Clippers x Golden State Warriors, 03/05*

*se necessário

Houston Rockets (4º) x Portland Trail Blazers (5º)

Foto: Greg Wahl-Stephens/AP

Houston Rockets e Portland Trail Blazers se enfrentarão em busca de uma vaga na próxima fase da pós-temporada da liga americana. As duas equipes duelaram 4 vezes durante a temporada regular, com 3 vitórias dos texanos e apenas 1 de Portland. O mando de quadra é dos Rockets, que poderão jogar até 4 dos 7 jogos previstos em Houston. James Harden é o grande líder dos alvirrubros, sendo um dos melhores pontuadores da liga. O jogador, no entanto, demonstrou muita preguiça na marcação durante a temporada. Pelos Blazers, os destaques são LaMarcus Aldridge e Damian Lillard, que fazem um belo jogo de 2 homens e ainda contam com a ajuda do ala francês Nicolas Batum.

Rockets e Blazers estiveram frente a frente na primeira rodada dos playoffs de 2008-2009, com vitória de Houston por 4 a 2. Apenas 2 jogadores daquela série continuam em um dos elencos dos times que entrarão em quadra representando as duas franquias: Aldridge e Batum, ambos por Portland.

Espera-se um duelo muito equilibrado entre as duas equipes, que figuram entre os melhores ataques de toda a liga. Os Blazers, porém, têm menos consistência na marcação. Será interessante ver como os técnicos usarão o ritmo dos times para controlar ou não o adversário. Os Rockets, que começaram a temporada de forma badalada e apontando-se como postulantes ao título após a chegada de Dwight Howard, têm toda a responsabilidade no confronto, mas Portland tem conseguido vários feitos inesperados na temporada (como a própria classificação aos playoffs); avançar à segunda rodada seria apenas mais um deles.

Jogo 1: Houston Rockets x Portland Trail Blazers, 20/04

Jogo 2: Houston Rockets x Portland Trail Blazers, 23/04

Jogo 3: Portland Trail Blazers x Houston Rockets, 25/04

Jogo 4: Portland Trail Blazers x Houston Rockets, 27/04

Jogo 5: Houston Rockets x Portland Trail Blazers, 30/04*

Jogo 6: Portland Trail Blazers x Houston Rockets, 02/05*

Jogo 7: Houston Rockets x Portland Trail Blazers, 04/05*

*se necessário

