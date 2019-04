Brasil joga mal, perde para Sérvia e está eliminado da Copa do Mundo de basquete

Na tarde desta quarta-feira (10), o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de basquete para a Sérvia, por 99 a 88. No duelo válido pelas quartas de final da competição, a seleção não conseguiu repetir a boa atuação que fez contra a Argentina, no último domingo, e viu seu sonho de voltar ao pódio ruir lentamente durante o jogo.

Após conseguir fazer um primeiro tempo equilibrado, chegando até a passar à frente do marcador, o Brasil se perdeu na etapa final, viu o adversário dominar o jogo para vencer por 28 pontos de vantagem, e termina competição em 5º lugar. Sérvia enfrentará Espanha ou França na semifinal.

Brasil resiste após começo truncado

O primeiro período da partida foi muito faltoso, o Brasil não conseguiu impor velocidade para mostrar seu melhor jogo, e perdeu por 21 a 17. Encarando uma perspicaz defesa sérvia, o jogo de transição brasileiro foi praticamente anulado. Na defesa, um garrafão muito exposto cedeu vários pontos para a o adversário. Anderson Varejão com oito pontos e seis rebotes, e Marquinhos com sete pontos foram os destaques brasileiros do quarto. Teodosic foi o destaque sérvio com sete pontos.

Com duas bolas de três seguidas de Alex García, o Brasil tomou a frente do placar no início do segundo período mas logo em seguida a liderança foi embora. Com novo pontos consecutivos, cinco deles de Teodosic, a Sérvia voltou à frente e abriu seis pontos de vantagem. Antes do intervalo, o Brasil ainda conseguiu reagir e retomar a liderança, com boa participação de Nenê, mas após uma falta boba de Alex, Teodosic teve três lances livres, e deu uma liderança para a Sérvia que duraria até o final do jogo.

Terceiro quarto desastroso e fim do sonho

A volta do intervalo da partida foi pior do que qualquer brasileiro poderia imaginar. Depois de uma sequência de 7 a 2 pra Sérvia, que levou a vantagem pra dez, o Brasil sofreu duas faltas técnicas (Marquinhos e Tiago Splitter) e praticamente deu mais quatro pontos para o adversário. Confiante e vibrante, a Sérvia começou a ver um Brasil cambaleado e abatido pela frente, e sem dar chances acabou com o jogo ainda no terceiro quarto. Teodosic com sete pontos e o reserva Krstic, com oito, foram os destaques sérvios do incrível terceiro período, que terminou 29 a 12.

Com 22 pontos de desvantagem ao início no último quarto, o Brasil pouco podia fazer para se manter vivo, ainda mais vendo um adversário acertar bolas de três incríveis no estouro do cronômetro, com Bogdanovic e Teodosic. A vantagem sérvia na última parcial chegou a 31 pontos e terminou em 28 após bandeja de Raulzinho a 30 segundos do final.

Nos números da partida o Brasil também foi completamente dominado: 60% a 34% de aproveitamento nos arremessos de dois, 36% a 33% nos arremessos de três, 81% a 47% nos lances livres, 19 a 13 nas assistências e 4 a 3 nas roubadas de bola, todas as melhores marcas para a Sérvia.