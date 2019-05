Brasil perde na estreia do Mundial de basquete

Neste sábado (27), a seleção brasileira feminina de basquete estreou no Mundial, realizado na Turquia. Depois de um terrível primeiro quarto, com apenas sete pontos anotados, o Brasil esboçou uma reação durante o jogo, mais viu a adversária europeia e atual vice-campeã mundial, abrir larga vantagem para nunca mais deixar a liderança do placar.

O começo de jogo foi difícil para o Brasil, que acertou apenas dois dos 12 primeiros arremessos de quadra e desperdiçou três posses de bola. Depois da cesta de Érika a dois minutos do final do primeiro quarto, entretanto, a desvantagem brasileira ficou em apenas quatro pontos. Porém, em novo apagão, a República Tcheca anotou seis pontos consecutivos para fechar o quarto em 17 a 7.

O segundo período exigiu uma reação imediata do Brasil, que não queria ver o jogo sendo decidido logo no primeiro tempo. A defesa melhorou e, apesar dos contínuos erros no ataque, o desempenho foi suficiente para garantir a vitória brasileira por 13 a 10, cortando a vantagem Tcheca pra sete pontos. A ala Clarissa foi o destaque do time com seis dos 13 pontos.

Precisando se consolidar na partida e buscando a virada no placar, o Brasil precisava se impor no terceiro período mas esbarrou nos mesmos erros do começo do jogo. Com muitos erros de ataque, arremessos e lances livres, além de uma pobre defesa, a equipe foi novamente dominada e perdeu a parcial por 23 a 17. A ala Alena Hanušová foi o destaque da República Tcheca com 11 pontos, pelo Brasil a armadora Tainá impediu que o desastre fosse maior, com oito pontos.

Com 14 pontos para tirar nos últimos dez minutos de jogo, a missão brasileira parecia impossível. Damiris, Érika e Clarissa ainda tentaram reverter a situação, mas sem sucesso frente a uma imponente República Tcheca. Apesar dos 19 a 18 no último quarto, o Brasil acabou derrotado por 68 a 55.

Com a derrota, a seleção brasileira fica em terceiro lugar no grupo, à frente apenas do Japão, que perdeu para a Espanha por uma diferença maior de pontos. O próximo jogo é já neste domingo (28), às 15h15 (de Brasília), contra a Espanha. Na terça-feira, o adversário é o Japão às 8h.