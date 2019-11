Na abertura da temporada, Spurs e Pelicans vencem em casa

Começou na noite da última terça-feira (29) a temporada 2014-2015 da NBA. Nos dois jogos de abertura do campeonato, o San Antonio Spurs, atual campeão e o New Orleans Pelicans, venceram seus confrontos contra Dallas Mavericks e Orland Magic, respectivamente.

No duelo texano, os Spurs começaram com o pé direito a caminhada rumo ao bi-campeonato da Liga. Antes da partida contra o Dallas Mavericks, os anéis do título foram dados aos seus jogadores e o novo banner de campeão foi oficialmente aberto na AT&T Center Arena. Ao subir a bola, San Antonio contou com atuação destacável do 'Trio Vovô'. Sozinhos, Tim Duncam, Tony Parker e Manu Ginobili combinaram para 57 pontos. Assim, os Spurs venceram os rivais Mavericks por 101 a 100 com direito a uma tentativa de três pontos falha de Chandler Parsons a 0.4 segundos do fim do jogo.

Eficientes, aproveitando de mais de 50% dos chutes de quadra, e contando com a mão certeira de Parker, que acertou todas as suas tentativas de três pontos, os atuais campeões saíram com o triunfo do confronto.

Na próxima sexta-feira (31), os Spurs voltarão à quadra e visitarão o Phoenix Suns. Já os Mavericks buscarão a reabilitação contra o Uttah Jazz em Dallas.

Destaques dos Spurs

Tony Parker: 23 pontos e 3 assistências (9/15 em chutes de quadra, 60%)

Manu Ginobili: 20 pontos e 6 assistências (6/13 em chutes de quadra, 46%)

Tim Duncan: Um duplo-duplo (14 pontos e 13 rebotes)

Destaques dos Mavericks

Monta Ellis: 26 pontos e 6 assistências (11/21 em chutes de quadra, 46%)

Dirk Nowitzki: 18 pontos (7/11 em chutes de quadra, 63%)

No mesmo horário, New Orleans Pelicans e Orlando Magic mediram forças no Smoothie King Center na Lousiana. Os donos da casa se deram melhor e conquistaram a vitória, contando com ótima atuação do ala Anthony Davis, cestinha da partida com 26 pontos e melhor em quadra pelos Pelicans ofensivamente e defensivamente, ajudando sua equipe ao forçar 12 turnovers. Usando e abusando do garrafão adversário e aproveitando a boa perfomance de sua defesa, a equipe da Louisiana acabou vitoriosa, e com folga: 101 a 84.

Destaques dos Pelicans

Anthony Davis: 26 pontos, 8 rebotes ofensivos, 9 tocos, 3 roubadas de bola (10/22 em chutes de quadra, 45,5%)

Ryan Anderson: 22 pontos, 7 rebotes ofensivos (9/22 em chutes de quadra, 41%)

Destaques do Magic

Nikola Vucenic: 15 pontos, 5 rebotes, 4 tocos (7/15 em chutes de quadra, 46%)

Tobias Harris: 25 pontos, (9/18 em chutes de quadra, 50%)