Klay Thompson resolve novamente e Warrios vence terceira seguida

Na noite deste domingo (2), o Golden State Warriors foi até Portland, onde enfrentou o Trail Blazers e venceu por 95 a 90, após um duelo equilibrado. O destaque da partida foi o ala-armador Klay Thompson, que anotou 29 pontos - incluindo a cesta que selou a vitória de sua equipe e uma enterrada incrível - e manteve o alto ritmo apresentado no último sábado, quando anotou 41 pontos contr ao Lakers, maior marca da carreira.

O primeiro quarto da partida foi marcado pelo entrosamento entre Steph Curry e Klay Thompson. Os splash brothers anotaram sozinhos 22 dos 30 pontos dos Warriors no período e foram responsáveis pela vantagem de oito pontos ao final da parcial: 30 a 22. Pelo lado do Blazers, o ala-pivô LaMarcus Aldridge se destacou com sete pontos.

Com uma boa defesa e uma boa participação dos coadjuvantes, os Blazers se recupearam no segundo período. Robin Lopez anotou os primeiros seis pontos da equipe e dificultou o trabalho para os pivôs do Warriors. Já Wesley Matthews contribuiu com oito pontos, sendo duas bolas de três, e ajudou a cortar a vantagem para três pontos no intervalo.

Na volta dos vestiários, o retrao do jogo não se alterou e o equilíbrio prevaleceu. Após outra boa atuação coletiva, com LaMarcus liderando, os Blazers venceram o terceiro período por dois pontos e chegaram ao último quarto vendo o placar empatado e a torcida crescendo.

O primeiro destaque dos visitantes no último período, foi o brasileiro Leandrinho Barbosa. O jogador anotou nove dos primeiros onze pontos da equipe no período e foi um dos principais responsaveis para a virada no placar. Após LaMarcus devolver a liderança aos Blazers a três minutos do final, foi a hora de Klay Thompson justificar o novo contrato milionário e chamar o jogo. O jovem anotou uma bola de três retomando a liderança e, faltando oito segundos, mesmo muito bem marcado por Matthews, anotou uma bela cesta, dando cinco pontos de vantagem aos Warriors e praticamente selando a vitória.

Resultados da noite:

Sacramento Kings 98 x 92 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 102 x 107 Miami Heat

Charlotte Hornets 93 x 96 New York Knicks