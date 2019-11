Resultado Bauru x Mogi das Cruzes no Jogo 1 do NBB Playoffs 2015 (73-81)

encerramos aqui a transmissão da grande vitória de Mogi das Cruzes sobre Bauru por 81 a 73. Um forte abraço e até a próxima

Shamell foi o cestinha da partida com 27 pontos.

Alex Garcia: "A gente pecou na desatenção, erros no ataque, erros na defesa. Temos que colocar a cabeça no lugar"

Mogi vence o jogo 1 e abre 1 a 0. Equipes voltam a quadra na próxima terça-feira (12), ás 21h, no Panela de Pressão.

Q4 00:00 - Final de jogo, Mogi das Cruzes 81, Bauru 73.

Q4 00:09 - Falta em Shamell, que converte os dois lances livres.

Q4 00:09 - Hettsheimeir erra tentativa de três.

Q4 0:15 - Fillipin sofre falta e converte dois lances livres.

Q4 0:36 - Espetacular Shamell! Americano converte mais dois pontos.

Q4 1:15 - Shamell converte dois lances livres.

Q4 1:26 - Robert Day converte três lances livres e iguala o jogo!

Q4 1:35 - Shamell converte mais dois pontos.

Q4 2:10 - Shamell converte dois lances livres e chega a 19 pontos na partida.

Q4 2:46 - Fillipin converte dois lances livres.

Q4 3:03 - Hettsheimeir sofre falta e converte dois lances livres

Q4 4:15 - De três! Alex Garcia converte para Bauru!

Q4 4:42 - Shamell iguala o jogo com mais dois pontos.

Q4 5:12 - Falta técnica de Mogi.

Q4 5:42 - Hettsheimeir converte os dois lances livres.

Q4 5:42 - Hettsheimeir sofre falta.

Q4 6:51 - Shamell novamente em jogada individual, mais dois pontos para Mogi!

Q4 7:22 - Robert Day de três para Bauru!

Q4 8:09 - Fillipin converte dois pontos para Mogi.

Q4 8:51 - Shamell! Americano vai para cima de Murilo e converte dois pontos.

Q4 9:43 - De Três! Elinho converte para Mogi.

Q3 00:00 Final do terceiro quarto, 59 a 54 para Bauru.

Q3 0:10 - Gustavinho desperdiça ataque.

Q3 0:30 - De três! Robert Day converte arremesso de três pontos!

Q3 1:00 - Alex Garcia converte dois pontos e vira o jogo.

Q3 1:35 - Murilo converte dois lances livres.

Q3 1:50 - Hettsheimeir sofre falta e converte um dos lances livres.

Q3 2:10 - Falta técnica do treinador Guerrinha.

Q3 2:22 - Alex Garcia sofre falta de Tyrone e converte um lance livre.

Q3 2:40 - Falta técnica de Alex, Shamell erra o lance livre.

Q3 2:46 - Larry responde e é de três para Bauru!

Q3 3:09 - Gustavinho novamente de três!

Q3 4:27 - Ricardo Fischer tenta passe para Rafael Hettsheimeir e erra.

Q3 5:14 - É de três! Gustavinho converte de três para Mogi.

Q3 5:54 - Todos convertidos e Bauru vota para o jogo.

Q3 5:54 - Rafael Hettsheimeir sofre falta e irá para três lances livres.

Q3 6:25 - Bauru desperdiça ataque.

Q3 7:35 - Paulão converte dois pontos para Mogi.

Q3 8:22 - Wagner andou. Posse de bola para Bauru.

Q3 9:15 - Duas vezes Deodato! Gui Deodato volta calibrado e já iguala o jogo.

Q3 10:00 - recomeça a partida.

Intervalo: Equipes já retornaram a quadra.

Q2 00:00 - Final do segundo quarto, 38 a 43.

Q2 0:06 - Larry perde duas bolas e Tyrone converte dois pontos. Na sequencia, o americano faz 2 pontos para Bauru.

Q2 0:48 - De três! Alex Garcia converte de três para Bauru!

Q2 1:50 - Tyrone sofre falta e converte os dois lances livres.

Q2 2:00 - Alex crava doi pontos para Bauru e Tyrone responde em mais uma bola de três!

Q2 2:53 - Jimmy converte dois pontos e sofre a falta.

Q2 3:44 - Alex Garcia converte lance livre.

Q2 3:45 - Tempo técnico para Mogi das Cruzes.

Q2 4:01 - Alex Garcia converte os dois lances livre.

Q2 4:01 - Fillipin comete falta em Alex.

Q2 4:22 - Paulão converte dois pontos para Mogi.

Q2 5:46 - Gerson converte dois pontos.

Q2 6:16 - Larry converte um lance livre.

Q2 6:16 - Larry puxa contra-ataque e sofre a falta.

Q2 6:36 - Rafael Hettsheimeir converte dois lances livres.

Q2 6:59 - Shamell converte dois pontos.

Q2 7:59 - Robert Day comete falta em Helinho.

Q2 8:06 - Elinho converte dois pontos.

Q2 9:00 - Larry erra arremesso de três pontos, porém, Alex Garcia recupera e converte de três!

Q2 9:45 - Gerson converte dois pontos.

Q1 00:00 - Final do primeiro quarto, 21 a 17 para Mogi!

Q1 0:18 - Larry recupera a bola e passa para Gui Deodato que converte de três!

Q1 1:30 - Larry converte dois pontos!

Q1 1:53 - Ricardo Fischer faz bom arremesso, mais dois pontos para Bauru.

Q1 2:19 - Tyroneee, mais uma de três!

Q1 2:56 - Mais uma de Tyrone, e novamente de três!

Q1 3:41 - Tempo técnico pedido por Guerrinha.

Q1 3:50 - Mathias anda e comete inflação.

Q1 4:50 - De três! Tyrone acerta arremesso de três!

Q1 5:46 - Fischer responde convertendo bola de três pontos.

Q1 6:07 - Tyrone converte apenas um lance livre.

Q1 6:07 - Falta em Tyrone.

Q1 6:54 - De Três! Rafael Hettsheimeir acerta arremesso e coloca Bauru na frenteW

Q1 7:32 - Murilo converte lance livre, porém, erra o segundo.

Q1 8:13 - Falta dupla em enrrosco de Paulão e Murilo. Posse para Mogi.

Q1 8:20 - Robert Day tenta por duas vezes arremesso de três pontos e erra

Q1 9:13 - Shamell converte os primeiros dois pontos.

Q1 9:40 - Murilo erra tentativa de dois pontos.

Q1 10:00 - Sobe a bola! E a primeira posse vai para Bauru.

Tudo pronto para o inicio da partida!

Equipes no aquecimento. Logo mais a bola sobe em Bauru!

Na atual temporada, Bauru e Mogi se enfrentaram seis vezes e os comandados do treinador Guerrinha venceram todas as partidas. A equipe espera contar com o apoio do seu torcedor no jogo de hoje para o sétimo feito.

Fique de Olho: O norte-americano Shamell foi o cestinha da fase de classificação, com 20,1 pontos por jogo. O ala é a principal esperança de Mogi diante de Bauru.

O jogo 2 está marcado para a próxima terça-feira (12), ás 21h, em Bauru. A partida 3 será em Mogi das Cruzes no 15. Caso tenha necessidade, o jogo 4 será em Mogi no dia 17 e o 5 em Bauru, no dia 20.

A equipe de Bauru foi a primeira colocada na fase de classificação do NBB, enquanto o Mogi foi o quarto. Para chegar ás semifinais, os donos da casa passaram por Franca, enquanto so visitantes eliminaram Macaé.

Boa noite, amigos conectados na VAVEL BRASIL! Estamos dando início à transmissão de Bauru x Mogi das Cruzes, jogo 1 dos playoffs das semifinais da NBB. A bola sobe às 19h30 e aqui você fica por dentro de tudo que acontece na Panela de Pressão.