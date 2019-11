Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Minnesota Timberwolves

Nesta terça (27) se inicia a temporada 2015/2016 da NBA, mas apenas na quarta (28) o Minnesota Timberwolves fará sua estreia diante do Lakers, em Los Angeles.

O que esperar desse time na temporada? Qual seu craque? Em quem ficar de olho? Como foi a temporada passada? Isso e mais um pouco estará nesse resumo sobre o time mais jovem da temporada.

- O QUE ESPERAR NESTA TEMPORADA?

As expectativas para a temporada em termos de vôos mais altos não são muito boas em Minnesota, justamente por se tratar de um time jovem e sem a devida experiência na liga. Mas tem que se reconhecer que a equipe tem talento e pode surpeender. Porém, por estar na Conferência Oeste, a mais disputada da liga, as chances disso ocorrer diminui e as chances da equipe alcançar os playoffs é bem improvável.

Sendo assim, a equipe deve mais uma vez ficar entre as primeiras posições do próximo draft e tentar qualificar mais ainda seu futuro. Sem falar que a presença do veterano e ídolo da franquia, Kevin Garnett, pode ajudar muito a equipe pensando no futuro que é bem promissor. Além do armador Andre Miller, que pode dar o toque que falta nos ótimos jovens armadores que a equipe possui, e de Kevin Martin que já tem sua experiência e podem sim nos próximos anos ser uma grande força na liga. Mas, só se souber trabalhar agora seus jovens talentos.

- COMO FOI A TEMPORADA ANTERIOR?

A temporada 2014/2015 não teve muitas coisas boas para os Wolves, tirando os fatos da equipe ter tido o melhor jogador novato do ano, o canadense Andrew Wiggins e a volta do pivô Kevin Garnett, a franquia foi a pior da liga, obtendo apenas 16 vitórias e tendo 66 derrotas, o que ao menos garantiu ao time a maior porcentagem de conseguir a primeira escolha do draft 2015. E a sorte veio com a primeira escolha do draft e a equipe escolhendo o pivô Karl-Anthony Towns, da universidade de Kentucky.

- QUEM É O CRAQUE?

Andrew Wiggins, ala-armador

Apesar do várias vezes All-Star e ídolo do time Kevin Garnett e do armador Ricky Rubio que já está há alguns anos na franquia, podemos dizer que o craque da equipe já é o novato Andrew Wiggins, que carregou o time em pontuação na última temporada e liderou a equipe mesmo com a pouca idade, mostrando porque foi a escolha número um do draft de 2014 (escolha feita pelo Cleveland Cavaliers).

Wiggins mostrou que realmente valia a troca por Kevin Love, deixando assim a esperança em sua torcida que pode ser um dos melhores jogadores da liga nos próximos anos, com suas médias de 16,9 pontos por jogo, 4,6 rebotes e 2,6 assistências. O armador foi o eleito o Rookie of the Year e escalado na equipe NBA All-Rookie First Team.

- FIQUE DE OLHO

Tyus Jones, armador

Sem dúvidas todos já estão com os olhos abertos na escolha número 1 do draft 2015, Karl-Anthony Towns. Mas não é só ele que chama a atenção nesse jovem time. O armador campeão universitário, Tyus Jones, não foi uma das primeiras escolhas no último draft, mas chama a atenção por sua velocidade, por pontuar bem, ter um bom chute de 3 e poder de decisão, sendo um dos jogadores que mais chamou atenção no quesito na última temporada universitária, incluindo o Final Four, onde foi eleito o MVP e ajudando Duke a levar seu quinto título.

Visto que ele ainda estava em seu primeiro ano de faculdade e já decidiu ir pro draft, ele não deve ser titular pela grande disputa que há em sua posição, mas deve brigar bem e ajudar sua equipe. O que preocupa em seu jogo é o seu físico, que precisa melhorar para poder se dar bem em uma liga em que isso conta demais.

- GINÁSIO DA EQUIPE

O Target Center é a casa dos Wolves. Pode abrigar até 23,500 pessoas em jogos de basquete. O ginásio não foi um fator relevante na última temporada, quando a equipe conseguiu apenas nove vitórias e teve 32 derrotas, sendo o pior recorde de uma equipe dentro de casa. O esperado para próxima temporada é que a torcida esteja mais otimista, vá mais aos jogos e ajude o time a obter mais vitórias em casa.