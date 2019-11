Guia VAVEL da NBA 2015/2016: Utah Jazz

Na próxima quarta (28) ocorre a estreia do Utah Jazz na temporada 2015/2016 da NBA, o time de Salt Lake City vai até Detroit para tentar dar um Início novo a franquia, que vem sofrendo nos últimos anos, o que não significa que será fácil e uma visão otimista não é comum quando se fala dessa franquia para a próxima temporada.

O que esperar para a temporada?

As expectativas não são nada boas para a temporada, com um elenco sem estrelas a equipe está na conferência mais forte da liga e não deve se destacar, já que existem elencos mais recheados e o seu não tem peças muito conhecidas pelo publico em geral. A esperança é o coletivo falar mais alto e as boas peças do elenco jogarem ao máximo pro time tentar algum voo mais alto, porém as primeiras escolhas do dfrat é que se espera pela imprensa especializada para que o time consiga bons jogadores e juntando com as boas peças atuais tenha um futuro promissor.

Ultima Temporada

A temporada passada foi até boa, se tratando da expectativa que era vista em cima da franquia e por pouco a equipe não teve saldo positivo ou pelo menos de 50%. Sendo ele de 38 vitórias e 44 derrotas, assim ocupando o 11° lugar da conferência, números que na conferência Leste foram capazes de alcançar os Playoffs, assim o time conseguiu a 12ª escolha no Draft e optou pelo Ala Trey Lyles da Universidade de Kentucky.

O Craque

Desde sua primeira temporada Gordon Hayward vem se destacando na equipe, onde na temporada de 2011-12 já ajudou sua equipe a ir aos Playoffs, mesmo lá sendo varrido pelos Spurs e único ano em que conseguiu tal feito, mas individualmente o ala armador cresce a cada ano e já foi até para a seleção Norte Americana, nessa temporada é esperado que o jogador de 25 anos cresça suas já boas médias de 13.0 pontos, 4.9 rebotes e 4.1 de assistências.

Fique de Olho

Indo pra mais um ano de liga, Derrick Favors vem crescendo a cada um dele e chamando a atenção, mas ainda não é tão conhecido pelo publico em geral e tem tudo pra na próxima temporada chamar mais atenção e ter mais tempo de quadra para aumentar mais seu tempo de quadra e melhorar suas médias que são de 16 pontos, 8.2 rebotes e 1.5 assistências.

Quadra

A EnergySolutions Arena é casa do Utah Jazz desde 1991 e já abrigou jogos históricos em finais de NBA, ambos protagonizados por Michael Jordan, no primeiro o atleta se encontrava com febre e anotou mais de 30 pontos no jogo 5 das finais de 97 que se encontrava empatada por 2-2 e no jogo seis das finais de 98 em que fez a cesta do título do Chicago Bulls. Conhecida como uma das torcidas mais fervorosas da liga, se espera que nessa temporada a equipe ao menos mantenha-se positiva em seus domínios, como fez na última temporada com 21 vitórias e 20 derrotas.