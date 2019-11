Guia VAVEL da NBA 2015/16: Oklahoma City Thunder

Na próxima quarta (28), o Oklahoma City Thunder estreia na temporada 2015/2016 da NBA diante dos Spurs em San Antonio. O time que vem fazendo sucesso desde 2009/2010 sofreu no último ano e espera que a “zica” saia para que as coisas boas voltem a cidade do time que não terá mais Scott Brooks no banco e, agora, terá Billy Donovan no comando.

- O que esperar?

OKC terá um ano diferente. Depois de várias temporadas com Brooks liderando as ações do time, o bastante criticado treinador deixou a equipe que agora tem novo comandante e espera que ele melhore o time. O que a equipe também espera é que seu principal jogador, Kevin Durant pare de sofrer com lesões e possa ajudar Russel Westbrook a liderar o time, e não apenas só voltar aos Playoffs, mas brigar com os outros grandes da conferência para ir a final.

Mas dessa vez o Thunder não é o principal favorito para isso como já foi, isso porque caiu de qualidade e outros cresceram, mas o time deve incomodar, e se as lesões ou surpresas não aparecerem, não deve sofrer para chegar a pós-temporada. O que está em questão é como e em que posição vão chegar.

- Como foi a temporada passada?

Oklahoma era considerado um dos maiores favoritos ao título na última temporada, porém a bruxa rolou solta na cidade e as coisas não saíram como planejado pela franquia, primeiro com as lesões de seus principais jogadores, depois Westbrook voltou muito bem e foi cotado ao prêmio de MVP, mas Durant não teve a mesma sorte e jogou muito pouco, Ibaka também perdeu jogos e Scott Brooks parecia não ter mais o comando do time, apesar disso tudo, Russel estava em fase tão boa que levou o time até a última rodada com chances de ir a pós temporada, a campanha do time foi mais que positiva e na conferência oeste teria dado ao time a vaga na sexta colocação, mas na Oeste ficou em nono lugar o que fez o time fora dos Playoffs e com a décima quarta escolha no draft, onde optou pelo armador Cameron Payne de Murray State.

- O craque

Kevin Durant, ala

Desde que foi eleito MVP, Kevin Durant vem sofrendo com lesões e, apesar de Westbrook, ter liderado bem o time sem ele, com certeza é o craque do time e considerado por muitos o segundo melhor jogador da liga, atrás apenas de LeBron James.

Já foi algumas vezes cestinha da liga e todos na cidade rezam por sua permanência na franquia. Liderou o time até as finais em 2012 e todos sabem que com ele o time possivelmente teria ido aos playoffs na temporada passada. O que também é pedido pelos torcedores é que o craque se mantenha bem fisicamente e possa ajudar a equipe desde o primeiro jogo que já é complicado, e para ainda aumentar suas médias que são de 25,4 pontos, 6,6 rebotes e 4,1 assistências por jogo.

- Fique de olho

Dion Waiters, ala-armador

Não é preciso falar de Serge Ibaka e Russel Westbrook em um tópico como esse, então vamos falar da quarta escolha do draft de 2012, Dion Waiters. O jogador oriundo de Syracuse é bastante polêmico e foi escolhido pelos Cavaliers que o trocaram no ano passado justamente por sua personalidade forte. Mas ele tem talento e é nisso que o Thunder aposta, em um jogador que com a cabeça no lugar deve ajudar, mas vindo do banco. Ele tem médias de 11,8 pontos, 2,4 rebotes e 2,0 assistências em três anos de liga. Agora parte para o quarto e até o momento mais importante ano de sua carreira.

- Arena da equipe

A Cheasepeake Energy Arena abriga os jogos do Thunder desde a vinda da franquia de Seattle na temporada de 2008/2009, mas foi inaugurada em 2002 e já sediava jogos. Apesar de estar há pouco tempo na cidade, a torcida apoia muito o time e a média de publico é ótima, e teve campanha de 29 vitórias e 12 derrotas na última temporada. Apesar dos bons números, é esperado que ele melhore para a temporada que está por vir.