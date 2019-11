Com show de Curry, Warriors recebem anéis e batem os Pelicans na estreia

A noite foi de festa em Oakland. Antes da estreia do Golden State Warriors na temporada 2015-2016 da NBA, na madrugada desta quarta, a equipe da Califórnia recebeu os anéis de campeão pelo título conquistado em junho e viu o banner da conquista ser erguido ao teto da Oracle Arena. Durante, testemunhou um verdadeiro show de Stephen Curry, que liderou a equipe na vitória por 111 a 95 diante do New Orleans Pelicans.

O MVP da temporada passada terminou a partida com impressionantes 40 pontos, além de sete assistências e seis rebotes. Curry marcou 24 de seus pontos no primeiro quarto da partida e mostrou que a celebração antes da partida não tirou a concentração da equipe.

“Este foi o último momento de festa para nós pelo título do ano passado. Comemoramos por três meses, como deveríamos, mas não podemos deixar o que aconteceu ano passado virar uma distração. Vamos guardar os anéis no cofre e nos focar no que está à nossa frente. Daqui a dez jogos, ninguém mais vai estar falando dos anéis, não podemos leva-los para dentro de quadra e eles não vão intimidar ninguém. Precisamos entrar e jogar sempre”, comentou o armador de 27 anos.

Além de Curry, também se destacaram no time da Califórnia os pivôs Festus Ezeli e Andrew Bogut, que marcaram 13 e 12 pontos, respectivamente. O brasileiro Leandrinho esteve em quadra por 20 minutos e não pontuou, mas apanhou seis rebotes, deu duas assistências e conseguiu um toco.

A festa da equipe só não foi completa porque o técnico Steve Kerr, que recupera-se de duas cirurgias nas costas, não teve condições de dirigir a equipe à beira da quadra, sendo substituído pelo assistente Luke Walton. O treinador ainda não tem uma data de retorno definida, mas acompanhará a equipe no jogo fora de casa contra Houston Rockets, na sexta.

Pelo lado dos Pelicans, o cestinha foi Anthony Davis, com 18 pontos. Os armadores Ish Smith, com 17 pontos, e Eric Gordon, com 14, também foram efetivos. O time de New Orleans volta a jogar já nesta quarta, contra o Portland Trail Blazers, no Moda Center, em Portland.

Confira os resultados desta terça-feira (27/10) na NBA:

Detroit Pistons 106 @ 94 Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers 95 @ 97 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 95 @ 111 Golden State Warriors