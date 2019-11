DeAndre Jordan reencontra os Mavericks com vitória

O esperado primeiro encontro entre DeAndre Jordan e o Dallas Mavericks após a frustrada negociação entre as partes acabou melhor para o gigante de 2,11m, que viu o Los Angeles Clippers vencer os texanos por 104 a 88 na noite desta quinta, no Staples Center, na Califórnia. Os Clippers venceram os dois primeiros jogos que disputaram na temporada regular da NBA, enquanto os Mavericks têm uma vitória e uma derrota.

O clima do jogo foi quente, ainda por causa da polêmica negativa de Jordan aos Mavericks após ter aceitado a proposta dos texanos. Fora da quadra, o proprietário dos Mavs, Mark Cuban, que já havia alfinetado os rivais, disse que “o dono e os jogadores podem ser outros, mas os Clippers são a mesma franquia que foram nos últimos 30 anos”. Dentro dela, quatro faltas técnicas e algumas disputas de bola mais duras deram o tom da atmosfera.

“Não vimos as coisas desta forma, mas obviamente muito do que vimos tem a ver com o que aconteceu na offseason”, disse o técnico dos Clippers, Doc Rivers.

Pivô da polêmica, Jordan foi dominante no garrafão, apanhando 15 rebotes, mas anotou apenas seis pontos. O destaque do time californiano foi o ala-pivô Blake Griffin, com 26 pontos e dez rebotes. John Jenkins foi o cestinha dos Mavericks, com 17 pontos.

Os Clippers voltam a jogar neste sábado, contra o Sacramento Kings, em Los Angeles. No domingo, os Mavericks também jogarão no Staples Center, mas contra o Los Angeles Lakers.

Hawks batem os Knicks em NY

No Leste, o Atlanta Hawks conquistou sua primeira vitória na temporada ao bater o New York Knicks por 112 a 101, no Madison Square Garden, em Nova York. Os dois times têm uma vitória e uma derrota após duas partidas.

O armador Jeff Teague comandou a vitória da equipe da Georgia, com 23 pontos e oito assistências. O cestinha do confronto foi Carmelo Anthony, dos Knicks, com 25 pontos, além de sete rebotes. O brasileiro Tiago Splitter, dos Hawks, jogou por 23 minutos e obteve dez pontos, dois rebotes e duas assistências.

O Hawks volta a jogar já nesta sexta, quando recebe o Charlotte Hornets, na Phillips Arena, em Atlanta. Os Knicks visitarão o Washington Wizards, no Verizon Center, no sábado.

Resultados de quinta-feira na NBA:

Dallas Mavericks 88 @ 104 Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks 112 @ 101 New York Knicks

Memphis Grizzlies 112 @ 103 Indiana Pacers