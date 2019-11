Oklahoma City bate Orlando após virada e duas prorrogações

O que parecia impossível aconteceu. Nessa sexta-feira (30), o Oklahoma City Thunder fez uma virada espetacular em cima do Orlando Magic, fora de casa. Perdendo de 18 pontos no último quarto, os visitantes usaram a força de suas estrelas Russell Westbrook e Kevin Durant para vencer no segundo tempo extra o Magic, por 139 a 136.

Mas, não foi apenas a grande virada do Thunder que tornou o jogo especial para os fãs da franquia. Teve ainda uma recorde de pontos de Westbrook e Durant, respectivamente 48 e 43 pontos, somando 91 no total. O maior pontuador da partida, Westbrook foi o responsável pelo empate no tempo normal, fazendo uma cesta do meio da quadra no estouro do cronômetro. O atleta ainda foi dono de 11 rebotes e oito assistências.

Já pelo lado do Orlando, o melhor foi Harris com 30 pontos, seguido de Vucevic, com 26. Além deles, Oladipo também foi uma peça fundamental para a disputa. Dono de 26 pontos, ele fez os três pontos que levaram o jogo para a segunda prorrogação, também no buzzer.

Invicto, o Oklahoma enfrenta o Denver Nuggets no domingo (1). Enquanto isso, o Magic tenta sua primeira vitória no mesmo dia contra o Chicago Bulls.

Curry - Harden



No primeiro confronto da temporada entre Stephen Curry e James Harden, quem se saiu melhor foi o atual campeão da NBA. O Golden State Warriors não teve dificuldade de vencer o Houston Rockets, por 112 a 92.

Os Warriors comandaram o placar desde o começo da partida, vencendo todos os quartos. Apesar dos Rockets ficarem na cola o tempo todo, fazendo 30 a 29 e 31 a 27, nos respectivos primeiro e último quarto.

O nome do jogo não poderia ser outro: Curry converteu seus 25 pontos e deu sete assistências nos 27 minutos em quadra. Já o brasileiro e companheiro de Curry, Leandrinho, fez cinco pontos e deu duas assistências em 19 minutos. Já pelo Houston, os melhores foram James Harden com 16 pontos e sete assistências e Harrell com 17 pontos e três passes certeiros.

Esse foi o segundo jogo e segunda vitória do Golden State na temporada regular 2015/2016. Já o Houston foi para sua segunda derrota em duas partidas; a primeira tinha sido contra o Denver Nuggets.

No domingo (1), o Houston Rockets enfrentará o Miami Heat, que também vem de derrota. Já o Golden State Warriors pega neste sábado o New Orleans Pelicans, mais uma vez.

Brasileiros em quadra



Na derrota do Los Angeles Lakers para o Sacramento Kings (132 a 114), o armador da seleção Marcelinho Huertas fez apenas 3 pontos e 2 assistências em 18 minutos em quadra. O jovem pivô brasileiro Cristiano Felício já não participou da derrota do Chicago Bulls contra o Detroit Pistons (98 a 94). Outro novato na NBA, Raulzinho foi titular na vitória do Utah Jazz em cima do Philadelphia 76ers (99 a 71), ficando 20 minutos em quadra e convertendo 7 pontos e 3 assistências.

Já entre os veteranos, Tiago Splitter fez sete pontos nos 15 minutos na vitória do Atlanta Hawks contra o Charlotte Hornets. Pelo Washington Wizards, o pivô brasileiro Nenê Hilário converteu nove pontos e deu oito rebotes em 21 minutos e seu time derrotou o Milwaukee Bucks por 118 a 113. No confronto direto entre o ex e atual time de Lebron James, Anderson Varejão ficou 15 minutos e ajudou o Cleveland Cavaliers a vencer o Miami Heat (102 a 92) com dois pontos e oito rebotes.

Confira o resultado dos jogos de sexta-feira (30):



Charlotte Hornets 94 @ 97 Atlanta Hawks

Washington Wizards 118 @ 113 Milwaukee Bucks

Brooklyn Nets 75 @ 102 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 95 @ 78 Denver Nuggets

Golden State Warriors 112 @ 92 Houston Rocekts

Los Angeles Lakers 114 @ 132 Sacramento Kings

Portland Blazers 92 @ 110 Phoenix Suns

Chicago Bulls 94 @ 98 Detroit Pistons

Toronto Raptors 113 @ 103 Boston Celtics

Utah Jazz 99 @ 71 Philadelphia 76ers

Oklahoma City Thunders 139 @ 136 Orlando Magic

Miami Heat 92 @ 102 Cleveland Cavaliers