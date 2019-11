Desfalcados, Mavericks levam a melhor no clássico texano e batem os Rockets

O Dallas Mavericks não sentiu as ausências de Dirk Nowitzki e Wesley Matthews, poupados pelo técnico Rick Carlisle, e levou a melhor no clássico texano, vencendo o Houston Rockets por 110 a 98, na noite de sábado, no Toyota Center, em Houston. Foi a sexta vitória dos Mavericks em dez partidas na temporada 2015-2016 da NBA. Os Rockets têm quatro resultados positivos nos mesmos dez jogos.

Sem os principais jogadores do time em quadra, o armador Raymond Felton assumiu o protagonismo, marcando 23 pontos, sendo 15 no último período, e apanhando seis rebotes para os Mavericks. Charlie Villanueva, com 19 pontos, e Devin Harris, com 15, também foram bem na partida.

“Ele estava muito bem, foi ótimo. Quando você vive um momento destes, tem que aproveitar”, disse Carlisle, sobre a atuação de Felton.

Nos Rockets, que pouparam o pivô Dwight Howard, o cestinha foi James Harden, que conseguiu um double double, com 23 pontos e dez assistências. Terrence Jones marcou 23 pontos.

O Dallas Mavericks volta a jogar na segunda, contra o Philadelphia 76ers, na Wells Fargo Center, na Filadélfia. No mesmo dia, os Rockets receberão o Boston Celtics, em Houston.

Warriors mantêm invencibilidade na prorrogação

Único time invicto na temporada, o Golden State Warriors chegou perto de conhecer sua primeira derrota, mas, com grande atuação na prorrogação (venceu por 10 a 2), bateu o Brooklyn Nets por 107 a 99, na Oracle Arena, em Oakland. Foi a 11ª vitória consecutiva dos atuais campeões. Os Nets chegam ao 10º jogo com apenas uma vitória.

Mais uma vez, o principal nome da vitória do time da Califórnia foi o armador Stephen Curry, que marcou 34 pontos e deu seis assistências. O MVP da temporada passada converteu cinco arremessos de três pontos na partida e chegou a 1.248 na carreira, ultrapassando seu pai, Dell Curry.

“Antes de o jogo começar sabia que podia acontecer. É um momento muito especial para minha família. Tenho certeza que ele nunca imaginou que um dia um filho iria superar sua marca”, disse Curry.

Com um triple double (16 pontos dez rebotes e 12 assistências), o ala-pivô Draymond Green também se destacou. O ala-armador Klay Thompson não jogou por conta de um problema nas costas.

Do lado dos Nets, o armador Jarrett Jack, com 28 pontos e nove assistências, e ala-pivô Thaddeus Young, com 26 pontos e dez rebotes, foram os principais jogadores. Brook Lopez marcou 18 pontos e apanhou nove rebotes.

As duas equipes voltam a jogar na terça, quando os Warriors recebem o Toronto Raptors em Oakland e os Nets jogam contra o Atlanta Hawks, no Barclays Center, no Brooklyn.

Resultados do sábado (14/11) na NBA:

Detroit Pistons 96 @ 101 Los Angeles Clippers

Orlando Magic 99 @ 108 Washington Wizards

Dallas Mavericks 110 @ 98 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 105 @ 108 Milwaukee Bucks

Philadelphia 76ers 83 @ 92 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 81 @ 105 Phoenix Suns

Brooklyn Nets 99 @ 107 Golden State Warriors