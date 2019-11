Davis marca 36 pontos, mas Pelicans caem diante dos Knicks

No jogo vespertino que abriu a rodada de domingo da NBA, o New York Knicks abriu as portas do Madison Square Garden para o New Orleans Pelicans e conquistou a vitória: 95 a 87.

O time visitante chegou, assim, à 9ª derrota em 10 jogos, amargando um começo terrível de temporada. Já New York vai a 5-6, aos poucos tentando se encontrar depois de uma reformulação no elenco.

O destaque da partida veio do time derrotado. Anthony Davis anotou 36 pontos e ainda coletou 11 rebotes, mas não foi o bastante para fazer os Pelicans vencerem pela segunda vez. Tirando Ryan Anderson, que anotou 16 pontos, todo o resto do time ficou devendo bastante, mais uma vez.

Do outro lado, Carmelo Anthony liderou o triunfo dos Knicks com 29 pontos e 13 rebotes. E ele teve apoio de seus colegas, ao contrário de Davis. Langston Galloway anotou 15 pontos e o improvável Kevin Seraphin, 14, isso em apenas 14 minutos em quadra. Os dois vindos do banco. Kristaps Porzingis fez 10, mas jogou menos do que o normal, por opção do técnico Derek Fisher.

Falando em Seraphin, pivô francês de New York, o jogador mostrou seu apoio a Paris, após o atentado terrorista da última sexta-feira. E foi no cabelo. Confira abaixo:

As duas equipes voltam à quadra na próxima terça-feira. O New York Knicks recebe o Charlotte Hornets, enquanto o New Orleans Pelicans também joga em casa, diante do Denver Nuggets.

Confira os jogos deste domingo (15/11) na NBA:

Memphis Grizzlies @ Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers @ Charlotte Hornets

Utah Jazz @ Atlanta Hawks

Boston Celtics @ Oklahoma City Thunder

Toronto Raptors @ Sacramento Kings

Detroit Pistons @ Los Angeles Lakers