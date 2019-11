Matt Barnes faz cesta do meio da quadra e Grizzlies vencem Pistons

O ala Matt Barnes foi o herói improvável da noite desta quarta-feira na NBA. Fora de casa, ele teve a bola do jogo e não desperdiçou, dando ao Memphis Grizzlies (13-10) a vitória por 93 a 92 sobre o Detroit Pistons (12-11). Barnes fechou o jogo com apenas 8 pontos, mas os 3 últimos foram fundamentais.

Depois de um jogo bastante equilibrado, com cada equipe levando a melhor em diferentes quartos, Detroit chegou à frente do placar nos segundos finais, tendo a posse de bola e vencendo por dois pontos. Porém, Marcus Morris tentou um arremesso e errou, dando o rebote para Andre Drummond (19º dele no jogo), que também falhou na tentativa de conversão.

Aí, então, bola para Matt Barnes. Com cinco segundos restantes, ele correu e tentou o arremesso do meio da quadra. E CONVERTEU! Confira abaixo o lance:

BARNES!!!!!!! Grizzlies up 1!

Vine by Michael Gallagher

Ainda restaram alguns segundos, mas Marcus Morris tentou um milagre para os Pistons, que não veio. Fim de jogo no Palace of Alburn Hills.

Para o time vencedor, destaque para os 21 pontos e 16 rebotes de Zach Randolph. Marc Gasol também mandou um double-double, com 19 pts e 10 reb. Teve D-D também para o time da casa: Andre Drummond, além dos 19 rebotes já citados, anotou 18 pontos, mesmo número de Reggie Jackson.

Russell e Towns ofuscam lendas

Em outro jogaço da rodada, o Minnesota Timberwolves (9-12) derrotou o Los Angeles Lakers (3-19) por 123 a 122, partida decidida apenas na prorrogação. No provável último jogo de Kobe Bryant no Target Center, casa dos Wolves, ele jogou apenas 24 minutos e anotou 11 pontos, e teria pedido ao técnico Scott Byron para “deixar os meninos jogarem”.

E foi o que aconteceu. No lado vencedor, o calouro Karl-Anthony Towns, número 1 do último Draft da NBA, registrou 26 pontos e 14 rebotes, enquanto Andrew Wiggins, segundoanista, teve 19 pts. Já nos Lakers, D’Angelo Russell (2º do Draft 2015) desencantou, anotando inclusive a cesta do empate do jogo a dois segundos do fim, antes do overtime. Ele terminou a partida com 23 pontos. Já outro segundoanista, Julius Randle, fez 20.

Voltando a falar de veteranos, o armador de Minnesota Kevin Martin foi o cestinha da partida, com 37 pontos. Já a lenda Kevin Garnett, que já travou grande batalhas contra Kobe durante a carreira, fez apenas 6 pts.

Barba on fire

Na capital dos Estados Unidos, o Houston Rockets (11-12) visitou o Washington Wizards (9-11) e saiu com a vitória por 109 a 103. James Harden teve mais uma atuação de destaque, com 42 pontos, 9 rebotes e ainda 7 assistências, sendo fundamental para a vitória dos Rockets. Do lado dos Wizards, John Wall fez um duplo-duplo, com 26 pontos e 12 assistências.

Confira os resultados desta quarta-feira (9/12) na NBA:

Chicago Bulls 100 @ 105 Boston Celtics

Miami Heat 81 @ 99 Charlotte Hornets

Houston Rockets 109 @ 103 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 93 @ 92 Detroit Pistons

San Antonio Spurs 94 @ 97 Toronto Raptors

Los Angeles Clippers 109 @ 95 Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers 122 @ 123 Minnesota Timberwolves (OT)

Orlando Magic 104 @ 107 Phoenix Suns

New York Knicks 85 @ 106 Utah Jazz

Atlanta Hawks 98 @ 95 Dallas Mavericks