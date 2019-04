Pela primeira vez na final, Mogi recebe atual vice-campeão Paulistano pela série decisiva do NBB

O Novo Basquete Brasil (NBB) já tem dois finalistas definidos: Paulistano/Corpore e Mogi das Cruzes/Helbor. O duelo será disputado em uma melhor de cinco jogos com início neste sábado (19), às 14h. Paulistano e Mogi chegam à decisão após ótima temporada realizada pelo NBB. A partida marca o terceiro embate entre as equipes no ano, e a expectativa de um belo jogo é grande.

Os jogos serão realizados em dois ginásios. Três dos jogos acontecerão no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge, com mando do Paulistano, e dois no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. A equipe de Mogi realizará apenas dois jogos em seus domínios devido a melhor campanha na temporada regular ter sido de seu adversário, o Paulistano.

Após eliminar o Bauru na última fase, Paulistano chega à segunda final seguida

A equipe do Paulistano chega com força máximo para as finais do Novo Basquete Brasil. O adversário ainda se mostra uma pedra no sapato na atual temporada, mas o histórico é positivo. São dez confrontos com seis vitorias para equipe frente ao Mogi.

Para chegar na final da competição mais importante do basquete brasileiro, o Paulistano lutou muito. Após derrotar a equipe do Basquete cearense e do Bauru nos playoffs, a vaga para a final foi garantida com ótimas atuações de Deryk, Yago e Nesbitt.

A média da equipe até agora vem sendo bem alta, e se destaca, principalmente, pela eficiência defensiva e ofensiva. Para se ter ideia o time do Paulistano é líder nos seguintes fundamentos: Assistência, arremessos de três e rebotes, além de ser a equipe com maior média de pontos por jogo, se tornando assim a mais eficiente da competição.

Mogi chega firme à primeira final após eliminar um dos favoritos ao título

O Mogi chega embalado para final desta edição da NBB, após derrotar o Flamengo - franco favorito - nas semifinais, e o time do Caxias pelas quartas de final dos playoffs. O primeiro confronto com a equipe do Caxias foi muito disputado, mas o time paulista saiu vencedor da série por 3 a 1, contra o Flamengo o resultado foi o mesmo.

A equipe foi uma das melhores na temporada regular e fez boas campanhas nas competições que participou, e agora avança para sua primeira decisão na história. Um ponto a ser observado na temporada é o número dos duelos travados entre as duas equipes que, agora, disputarão a final da NBB.

Os destaques do time na temporada até o momento são: Shamell, Tyrone e Larry. Cada um sendo líder em seus fundamentos no decorrer do ano. Shamell, por exemplo, é o jogador com uma das maiores média de pontos na atual temporada. Sua atuação foi fundamental para o Mogi alcançar as finais da NBB.