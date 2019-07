Jimmy Butler deixa 76ers e assina com o Miami Heat

E as novidades e bombas da Free Agency 2019 seguem a todo vapor. Neste domingo (30), o Miami Heat finalizou as negociações com Jimmy Butler, e o ala-armador assinará com a equipe da Flórida por quatro anos. Jogador estava no Philadelphia 76ers.

A informação trazida por Adrien Wojnarowski, da ESPN norte-americana, é que Butler assinou contrato de US$ 142 milhões por quatro temporadas, sendo o jogador mais bem pago do elenco de Miami. Além disso, os 76ers recebem o jovem Josh Richardson, ala-armador promissor da franquia da Flórida. Com o espaço salarial, a equipe da Philadelphia ainda contratou Al Horford, ex-Boston Celtics.

Miami is finalizing a sign-and-trade with Philadelphia to acquire Jimmy Butler, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2019

Além disso, para abrir espaço salarial no elenco do Heat, o esloveno Goran Dragic foi mandado para o Dallas Mavericks. O armador se juntará a seu compatriota Luka Doncic, calouro do ano na última temporada.

Jimmy Butler foi draftado em 2011 pelo Chicago Bulls, por onde ficou até 2017. Depois, o ala-armador teve passagens por Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, por onde ficou por uma temporada. Além disso, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, com a seleção norte-americana.