Acusado de agressão, Kevin Porter Jr é trocado pelo Houston Hockets

Na tarde desta terça-feira (17), o Houston Rockets trocou Kevin Porter Jr, armador de 23 anos, para o Oklahoma City Thunder. No entanto, a expectativa é que o jogador fique sem equipe após o OKC liberá-lo de seu contrato.

A troca acontece pouco mais de 1 mês após uma acusação grave envolvendo o armador. Em setembro, Kevin Porter foi preso por violência doméstica após agredir Kysre Gondrezick, sua ex-namorada, que também é jogadora de basquete.

Segundo um laudo médico, Kysre sofreu uma fratura em uma vértebra do pescoço e um corte na região do olho direito. O então camisa 17 do Houston, no entanto, conseguiu sair da prisão após pagar fiança, e os Rockets, em nota na época, afirmaram que estavam acompanhando o caso.

Como fica a troca?

No acordo, o Houston Rockets envia para Oklahoma o armador Kevin Porter Jr, uma escolha de segunda rodada de 2027 via Minnesota Timberwolves e uma escolha de segunda rodada de 2028 via Milwaukee Bucks. Em troca, os Rockets recebem o ala-armador Victor Oladipo e o ala-pivô Jeremiah Robinson-Earl.

A troca pegou alguns de surpresa, pois não era esperado que uma equipe aceitasse receber KPJ depois de toda a polêmica envolvendo seu nome. No entanto, segundo informações de Adrian Wojnarowski, insider da NBA na ESPN, a franquia de Oklahoma irá liberar Kevin Porter Jr imediatamente, pagando todos os seus US$ 16,9 milhões garantidos, ficando apenas com as 2 escolhas de segunda rodada e liberando US$ 9,4 milhões de sua folha salarial com a saída de Victor Oladipo.