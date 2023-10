Myles Turner questiona ranking da NBA: "Que diabos é isso?"

O principal jogador do Indiana Pacers para a temporada, Myles Turner, questionou o ranking dos melhores atletas da competição divulgado pela NBA na semana passada. O pivô da equipe afirmou ser um dos melhores pivôs da liga.

"Eu dei uma rápida olhada na lista e me vi em 65º. A primeira reação foi meio que: 'o que diabos é isso?' Mas estou na NBA há muito tempo", disse Turner. "Acredito que a ESPN e outros portais criam essas listas para obterem reações de um número máximo de pessoas. Eles querem que as pessoas se envolvam discordando das posições."

No ranking divulgado pela NBA na semana passada, Myles Turner apareceu na 65ª colocação da lista. Com isso, o pivô questionou o resultado durante uma entrevista no podcast 'No Chill with Gilbert Arenas'.

"Agora, só preciso mostrar por que não estou em 65º. É tão simples assim. Eu poderia ficar aqui reclamando ou simplesmente ir lá e jogar. Para aqueles que entendem de basquete, sabem que estou entre os cinco melhores pivôs da NBA", afirmou Myles Turner. "Posso fazer praticamente tudo. Você pode me pedir para fazer qualquer coisa em quadra e vou conseguir. Jogo no garrafão, jogo no perímetro, defendo, conduzo a bola... O que mais querem de mim?"