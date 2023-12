Minas acerta contratação do armador Cristian Cortés para sequência da temporada

O Minas acertou a contratação do argentino Cristian Cortés, de 33 anos. O armador estava no Astros de Jalisco, do México, onde foi vice-campeão nacional. Reforço da Tempestade até o fim da temporada 2023/24, o atleta estará à disposição do técnico Léo Costa para disputa do Novo Basquete Brasil - NBB e da Copa Super 8.

Cortés foi destaque na liga mexicana nos últimos anos, chegando a seis finais e conquistando três títulos. Por lá, também vestiu as camisas de Abejas de Léon, Halcones Rojos, Fuerza Regia e Aguacateros de Michoacan. Na Argentina, passou por Estudiantes Concordia, Lanús, Quimsa e Atletico Argentino de Junín. Já no Brasil, representou o Mogi das Cruzes na temporada 2012/13.

"A expectativa é muito grande, sei que estou chegando em uma equipe muito boa e que já está junta, então quero chegar para ajudar. É um time que quer ser campeão, então quero ajudar o time a conseguir isso, não importa como", afirmou o argentino.

Vice-líder do NBB e classificada para a Super 8, a equipe minastenista fecha o primeiro turno do campeonato nesta sexta-feira (29/12), às 19h, diante do União Corinthians.