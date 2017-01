Robinho completa aniversário no 'Jogo da Amizade'; relembre outras partidas do craque na data

Foto: Getty Images

A partida entre Brasil e Colômbia que será realizada nesta quarta-feira (25) será diferente. O amistoso é em homenagem às vítimas da tragédia do acidente aéreo com a Chapecoense. Após realizar vários confrontos marcados por polêmica, Brasil e Colômbia selam a paz num “Jogo da Amizade”. No entanto, a partida também será especial para Robinho. O atacante do Atlético-MG comemorará 33 anos em campo.

Há 14 anos, Robinho também celebrou a data fazendo o que sabe melhor: jogando bola. Foi na estreia do Campeonato Paulista, diante do Santo André. O ex “menino da Vila”, ainda era tratado como uma grande promessa santista e comemorava seus então 19 anos de idade, sem saber que se tornaria ídolo na Vila Belmiro e passaria por diversos clubes grandes como Milan e Manchester City e Real Madrid. Neste último, há 11 anos, também disputou uma partida no dia de seu aniversário, e, de presente, marcou o gol da vitória.

25 de Janeiro de 2003: Santo André x Santos

Na abertura do Campeonato Paulista de 2003, o Santos foi até o Estádio Bruno José Daniel e ficou no empate de 2 a 2 com o Santo André. Sob o comando de Emerson Leão – que estava suspenso para a partida -, a equipe santista contava com um trio de meninos que iriam dar o que falar no futuro: Elano, Diego e Robinho. O terceiro, comemorava seu aniversário de 19 anos na partida.

O confronto foi marcado pelo equilíbrio. O primeiro lance, logo aos 8 minutos de jogo, gerou gol santista. O zagueiro da equipe do ABC Paulista cometeu um pênalti infantil no estreante Ricardo Oliveira. Este que hoje está de volta ao Santos é um dos principais artilheiros da Vila Belmiro. E, então a partida manteve-se equilibrada, com boas chances para ambas as equipes.

Na volta do intervalo, logo aos 5 minutos, Romerito cruzou rasteiro e Edvaldo, livre de marcação, bateu sem chances de defesa e empatou a partida para os donos da casa. No entanto, o Santos não se intimidou e desempatou a partida três minutos depois de bela jogada do aniversariante do dia. Robinho cruzou na área e Elano, de cabeça, marcou o segundo gol santista.

Mas, aos 28 minutos da etapa final, o atacante Nunes, aproveitou a falha do goleiro santista para, novamente, empatar o marcador dando números finais à partida em 2 a 2.

25 de Janeiro de 2006: Real Madrid x Betis

Três anos depois, em mais uma partida no dia de seu aniversário, Robinho entrou em campo no gigantesco Santiago Bernabeu, defendendo o Real Madrid diante do Betis pela Copa do Rei. Atuando em uma das mais conhecidas equipes de Madrid, ao lado de Roberto Carlos, Zidane – hoje, técnico da equipe – e Beckham, Robinho compunha com maestria a constelação Madridista.

Na partida, que marcava seu aniversário de 22, após mais uma bela jogada entre várias que coroavam a tão renomada equipe do Real Madrid, Robinho foi feliz na finalização e deu a vitória por 1 a 0 à equipe da capital espanhola diante do Betis.

Nesta quarta-feira, Robinho entrará mais uma vez em campo no dia de seu aniversário. Nesta ocasião, por uma causa extremamente nobre: a solidariedade.