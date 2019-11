LOL: Origem da Campeã Annie é revelada em nova animação

A Riot Games, empresa desenvolvedora do jogo League of Legends, está comprometida com a criação de histórias profundas e emocionantes para seus campeões. Dessa vez, a escolhida foi Annie, um dos personagens mais antigos e populares. A nova narrativa destrincha o passado sombrio da menina, mostrando como era sua vida e a descoberta de seus poderes.

Com essa novidade, Annie não é mais apenas uma garotinha malvada que solta fogo. O vídeo de origem da menina foi produzido para trazer significado e profundidade para a campeã. A Riot Games optou por contar a história de Annie por meio de uma animação de quase 7 minutos, na qual foram explorados vários estilos de arte e tecnologia. Para chegar ao efeito final, a equipe de arte utilizou captura de movimento, animações 2D e 3D e, a grande novidade desse projeto, pintura à mão. Esta foi adicionada para ajudar a dar a atmosfera de um conto de fadas para a narrativa. O vídeo já está disponível em português no canal League of Legends BR no YouTube.

Também foi lançado um vídeo de bastidores da criação da animação totalmente em inglês, no qual é explicado, entre outras coisas, que para fazer uma história tocar as pessoas é preciso fazer com que elas se identifiquem e se conectem com o que é contato. A Riot Games buscou fazer exatamente isso e se sua equipe se esforçou ao máximo para fazer o jogador não apenas conhecer o passado da Annie, mas começar a ter sentimentos em relação a ela e passar a vê-la como algo mais real.