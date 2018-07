Arena of Valor: Candonga deixa equipe da CNB

Google Plus

Thiago "Candonga" Camponez, técnico da equipe de Arena of Valor da CNB, anunciou sua saída do time nesta sexta-feira (6). Treinador fez parte da organização por 3 meses, mas precisou se desligar do clube por motivos pessoas.

Candonga está saindo pela "porta da frente, e a amizade com a equipe continua", como escreveu em um grupo de AoV em sua postagem de despedida após várias vitórias vestindo o uniforme da CNB. O time chegou a marca de hexa campeão sob seu comando.

(Foto: Reprodução/Facebook)

"O motivo maior da minha saída é por eu não estar conseguindo dar conta da vida de marido, pai, pastor, gerente, estudante e coach da CNB. Meu cansaço e stress estavam sendo descontados algumas vezes na equipe pelo menor erro, e isso não pode acontecer. Preciso ser profissional o bastante para reconhecer que não dou conta de tudo e por isso deixei a equipe. Fico feliz em sair no melhor momento do time, ciente de que dei o meu melhor e me esforcei ao máximo para fazer um bom trabalho", revelou o ex-treinador.

Candonga vai ajudar a equipe da paiN Gaming a se preparar para o Mundial de Arena of Valor por 7 dias e faz questão de deixar claro que sua participação voluntária é apenas na preparação. O ex-treinador Blumer não vai prestar auxílio ao time durante o campeonato em Los Angeles.

Após o breve período ajudando a paiN, Candonga pretende se afastar do cenário de AoV.