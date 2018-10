BGS: Conheça o calendário completo da BGS Summit

A Brasil Game Show (BGS), maior feira de games da América Latina, traz mais uma inovação ao anunciar a realização do BGS Summit, um dia inteiro de painéis e palestras com grandes nomes da indústria nacional e internacional de games. O evento será realizado no dia 9 de outubro, um dia antes do início oficial da BGS, e acontecerá de 9h às 18h, no Expo Center Norte, em São Paulo, mesmo local da feira de games.

Ciclo de 8 painéis e palestras abordará diversos temas como a criação de jogos e o relacionamento com a comunidade de jogadores e eSports. Evento será ministrado por personalidades como Fumito Ueda, criador de Shadow of the Colossus e The Last Guardian; Katsuhiro Harada, diretor da série de luta Tekken; e Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter.

“Para nós, o BGS Summit é uma forma de contribuir com o desenvolvimento do mercado brasileiro de jogos e, para os visitantes, uma oportunidade única de ficar frente a frente com personalidades do setor, que também compartilharão suas impressões sobre outros temas importantes desse universo”, disse Marcelo Tavares, fundador e CEO da BGS. “O grande objetivo do BGS Summit é dar aos desenvolvedores, empresários e entusiastas de games a oportunidade de conhecer a história de profissionais renomados do cenário nacional e internacional de videogames, levando conhecimento e dicas para quem deseja atuar ou ampliar sua participação nesse mercado”.

Confira a programação completa do BGS Summit:

09h – Cube TV - Como uma plataforma muda o mundo de Gaming e de eSport - com Chen Chang, diretor de marketing da Cube TV

10h – O futuro dos eSports - com Ujesh Desai, VP e gerente geral de game da Logitech

11h – Painel: Gestão e empreendedorismo nos eSports - com Noah Whinston, CEO da equipe Immortals de CS:GO, Tomi Kovanen, gerente geral da equipe Immortals de CS:GO e Kenia Toledo, CEO da marca Fallen

12h – Palestra Banco do Brasil

13h – Intervalo

14h – Como melhorar o alcance, retenção e a receita por meio de três novas ferramentas da Unity - com Michael Tseng, business development manager/Novidades da Unity entre 2018 e 2019 - com Alexandre Kikuchi, tech evangelist

15h – Experiência + Arte – com Fumito Ueda

16h – 30 anos de Street Fighter – com Yoshinori Ono

17h – Desenvolvimento de jogos de luta – com Katsuhiro Harada

