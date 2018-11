R6 Pro League: Corredores da Jeunesse são um show a parte

As finais da Rainbow Six Pro League são uma competição importante da modalidade e sua realização hoje (17) e amanhã (18) na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, não significa apenas a chance de ver os melhores pro players do mundo disputarem ao vivo o título. Muito está acontecendo pelos corredores da Jeunesse Arena.

No primeiro andar, logo na entrada, há uma loja com diversos itens exclusivos de Rainbow Six entre camisetas, casacos, pins e bonecos. A esquerda da loja há um stand onde os torcedores podem receber uma maquiagem estilizada de camuflagem, assim como alguns personagens do jogo.

Vale a pena tirar uns minutos para admirar a parede de artes. Nela estão expostas uma seleção exclusiva de concept arts da nova operação, Wind Bastion, e também fan arts produzidas por fãs de diversas partes do mundo.

Próximo a esta parede parece ter se transformado em um point de Meet & Greet informal, pois pro players de diferentes times param para tirar foto com seus fãs por ali.

Há também uma área de Meet & Greet tradicional ao final do corredor a esquerda da entrada. Neste local há dias e horários marcados para que os fãs possam conhecer pessoalmente e tirar fotos com seus ídolos.

Cosplayers passeiam caracterizados como os personagens do jogo e tiram fotos com quem solicitar.

E por fim, no corredor da direita há o que podrmos chamar de uma parede de história, composta por camisas autografadas de grandes times juntamente com plaquinhas indicando suas vitórias em campeonatos e um belo troféu.