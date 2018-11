R6: G2 vence e brasileiros ficam em segundo lugar na Pro League

A final da 8ª temporada da Rainbow Six Pro League foi decidida neste domingo (18), entre a equipe brasileira FaZe Clan e a europeia G2 Esports na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. Dessa vez os donos da casa ficaram só no quase. G2 venceu por 2 a 0.

O primeiro mapa foi o Banco. Os rounds foram equilibrados, pontuação começou bem acirrada, até que a G2 fez match point e garantiu a vitória por 6 a 4.

No mapa Litoral, a G2 conseguiu pegar uma vantagem maior, chegando ao match point em 5 a 2 e finalizou o jogo ferozmente. A equipe brasileira FaZe Clan tentou, mas não teve chance.

A G2 é a nova campeã mundial da Rainbow Six Pro League e faturou US$ 75 mil com a vitória. A FaZe recebeu uma premiação de US$ 30 mil pela segunda colocação no torneio.