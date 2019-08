Global Fut Cup: torneio de FIFA Pro Clubs  será realizado em setembro em São Paulo

A Global Fut Pro, organizadora de campeonatos da modalidade Fifa Pro Clubs (11x11), confirmou a primeira edição de sua competição presencial: a Global Fut Cup. O evento está marcado para os dias 14 e 15 de setembro e acontecerá na Live Arena, que fica localizada na Vila Leopoldina, na zona oeste em São Paulo.

No total serão 42 equipes e mais 462 jogadores que participarão do torneio, fato que credencia o Global Fut Cup como a maior competição presencial de FIFA Pro Clubs no mundo. Será o primeiro evento multi-plataformas (Playstation e Xbox One) a ser realizado da modalidade.`

‘’Será um evento jamais visto pela comunidade de e-sports no brasil, um campeonato presencial que tem como principal objetivo divulgar a marca Pro Clubs pra quem não conhece e mostrar o nosso produto que é o futebol virtual por equipes , duas paixões mundiais unidas em um só evento. Brasileiro é apaixonado por futebol e por games, por isso a nossa certeza de que temos um potencial de mercado no cenário dos esportes eletrônicos gigantesco, certeza que a profissionalização da modalidade depois do nosso evento em setembro ficará mais próxima’’, afirmou Olavo Bilac, responsável pela comunicação da empresa.

A disputa ocorre da seguinte maneira: no dia 14 (sábado), será disputado a fase de grupos, 21 equipes por plataforma (PS4 e XONE) divididas em sete grupos de três equipes. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a próxima fase, além dos dois melhores 3° colocados no geral. No domingo (15), serão disputados os playoffs (oitavas até a grande final) que serão definidos por sorteio.

Os times credenciados a disputar o torneio serão conhecidos de duas maneiras: a primeira via o ranking geral da Global Fut Pro, que é atualizado diariamente por meio de seus campeonatos. A outra é através do torneio qualificatório organizado especificamente para esta competição.

Até o momento, as equipes do Zebra E-sports, Liderpool E-sports, Resenha E-sports, Fifeiros E-Sports e Bafo Chopp já confirmaram presença no evento, sendo as primeiras equipes garantidas na competição. Todos os participantes serão apresentados até o final do mês de agosto.

A Global Fut Pro é a principal organizadora de campeonatos online da modalidade Fifa Pro Clubs (11x11) no Brasil. Atualmente conta com mais de 5 mil jogadores inscritos no site entre 2 consoles (Playstation 4 e Xbox One) e mais de 400 clubes disputando seus campeonatos durante todo ano.

A Global Fut Pro tem como principal objetivo a profissionalização da modalidade Fifa Pro Clubs no Brasil. Toda programação da Global Fut Pro é transmitida via Facebook da empresa (https://www.facebook.com/GlobalFutPRO).

Informações sobre o torneio:

Global Fut Cup 2019,

Local: Live Arena – São Paulo

Datas: 14 e 15 de Setembro de 2019.

Horário do evento: Sábado - 12:00 as 22:00 horas e Domingo - 10:00 as 22:00 horas