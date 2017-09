Sam Bradford garante vitória dos Vikings sobre Saints no retorno de Adrian Peterson a Minnesota

No primeiro Monday Night Football da temporada, o Minnesota Vikings fez valer o mando de campo e o ambiente hostil para vencer com tranquilidade o New Orleans Saints por 29 a 19. Tanto a equipe ofensiva como a equipe defensiva tiveram boas atuações para conquistar a primeira vitória na estreia na atual temporada. O jogo foi realizado na noite desta segunda-feira (11), no US Bank Stadium, sede do Super Bowl LII.

Destaques para o quarterback de Minnesota, Sam Bradford. O camisa 8 completou 27 de 32 passes, com 346 jardas e três touchdowns. O calouro RB Dalvin Cook anotou 127 jardas, Stefon Diggs marcou dois TDs. A partida marcou o retorno de Adrian Peterson ao ex-clube. Agora em New Orleans, foram apenas 18 jardas corridas. Drew Brees completou 27 de 37 passes, com 291 jardas e 1 TD.

As duas equipes voltam a entrar em campo às 14 horas do próximo domingo (17). O New Orleans Saints encara o New England Patriots no Mercedes-Benz Superdome. Por sua vez, para conseguir a liderança isolada na NFC North, os Vikings irão medir forças contra o Pittsburgh Steelers, no Heinz Field, na Pensilvânia.

Foto: Adam Bettcher|Getty Images

Vikings desequilibram na reta final do primeiro tempo

Não foi um jogo de grandes lances e esse fator pode ser concedido às competentes atuações das duas equipes. A primeira campanha do jogo foi dos Saints, que conseguiram gastar o tempo com a posse de bola. Porém, o resultado não foi o esperado. Wil Lutz acertou um field goal de 43 jardas e minimizou os efeitos do insucesso para abrir o marcador.

O Minnesota Vikings fez o mesmo que o adversário e teve a posse de bola praticamente durante todo o restante do primeiro quarto. E a situação se repetiu. Após ficar muito perto de anotar o primeiro touchdown da partida, a defesa da equipe da Louisiana anulou as forças ofensivas dos donos da casa e os Vikings anotaram um FG de 24 jardas com Kai Forbath para igualar o marcador.

Parecia que o panorama da primeira etapa seria esse. Uma franquia com posse de bola por muito tempo e mais um FG anotado por Lutz. Porém, na reta final do segundo período, Minnesota desencantou. Em jogadas rápidas, os Vikings abriram longa vantagem com a conexão Sam Bradford – Stefon Diggs. Na primeira jogada, o quarterback acionou o wide receiver, que anotou uma corrida para 18 jardas e o primeiro TD do jogo. Em seguida, Bradford acionou Diggs em passe de duas jardas. Dois touchdowns no fim do primeiro tempo e vantagem aberta.

Foto: Adam Bettcher|Getty Images

Minnesota anula reação de NO e garante vitória

As defesas voltaram a se manifestar com intensidade e eficácia no terceiro quarto. Com isso, o marcador demorou a ser alterado. Restou aos kickers modificarem o placar. Forbath pontuou após chute de 32 jardas e Lutz também marcou, com 24.

O último período começou com um passe longo de Drew Brees, o primeiro bom lançamento do QB. Foram 52 jardas em que o camisa 9 soltou o braço. Porém, a defesa dos Vikings agiu bem e ainda foi recompensada por isso. Além de anular a tentativa de reação do oponente, anotou um touchdown. Sam Bradford passou a bola para o WR Kyle Rudolph em lançamento de 15 jardas e a vantagem ficou ainda mais elástica.

Depois de tentar mais uma vez acionar os jogadores de ataque com passe longo e depois ser anulado pela defesa dos mandantes, mais field goals foram anotados para definir o placar do jogo. Um chute de cada lado anotado. Os Saints anotaram um TD apenas nos últimos minutos, quando Coby Fleener recebeu lançamento de oito jardas de Drew Brees e diminuiu a diferença. Após uma tentativa de onside kick mal-sucedida, o Minnesota Vikings encaminhou com muita tranquilidade a vitória na estreia da temporada 2017-18 da NFL.