Fiorentina - Milan: Mirando a Champions League

No grande jogo da 31ª rodada da Serie A, o Milan vai até Florença enfrentar a Fiorentina buscando aumentar sua vantagem - atualmente em seis pontos - do seu adversário e caminhar tranquilo até a ultima vaga na UEFA Champions League. Para o time da casa, vencer o time de Massimiliano Allegri é encostar de vez na briga pela ultima vaga do maior torneio europeu.

Além de mirar a vaga, o Milan também mira a segunda colocação na tabela do Calcio. Com 57 pontos - dois pontos atrás do Napoli, atual vice-líder - o time rossonero precisa vencer no Artemio Franchi, palco do jogo, e torcer contra o Napoli, que enfrenta o Genoa no San Paolo. A segunda colocação poderia ter vindo na rodada passada, onde o time venceu o Chievo em Verona e torceu contra o time biancoceleste em jogo contra o Torino no Estádio Olímpico de Turim, que acabou com vitória do time de Cavani e Cia. Para o jogo de domingo, Allegri não tem desfalques. Boateng, que ficou de fora do jogo em Verona, está recuperado e volta ao time titular, que conta com El Shaarawy e Balotelli para marcar os gols da equipe.

Para a Fiorentina, vencer é ficar a apenas três pontos do Milan e entrar de vez na briga com o time rossonero pela ultima vaga na Champions League. Entretanto, o time não contará com Jovetic, artilheiro do time e principal jogador, que está lesionado. Com a ausência do montenegrino, o experiente Luca Toni deve formar o trio de ataque com Ljajic e Cuadrado. Além de Jovetic, Matías Fernández também é desfalque para o jogo. Já Giuseppe Rossi segue fazendo tratamento e estará pronto em algumas semanas. Já na defesa, Montella ainda tem dúvida em saber quem começará o jogo: Compper ou Roncaglia. Porém, o titular só será divulgado minutos antes de o jogo começar.

No primeiro turno, grande vitória da Viola

O Milan tinha vencido o Chievo em casa na rodada passada. Goleou, convenceu o torcedor, deu mais ânimo ao grupo. Parecia que finalmente as coisas iriam voltar ao seu normal. Entretanto, jogando no San Siro, o time recebeu a Fiorentina - na época quarta colocada na tabela - e levou um baile do time de Florença. Aquilani, Borja Valero e El Hamdaoui marcaram os gols do time de Montella que não deu nem chance ao time rossonero. Coube a Pazzini diminuir o estrago para o time de Massimiliano Allegri. No fim, 3 a 1, que até ficou barato, já que Abbiati ainda salvou a equipe em algumas oportunidades durante o jogo.

Prováveis Escalações

Fique de Olho

Adem Ljajic: Sem Jovetic para o jogo de domingo, é de Adem Ljajic a obrigação de criar as melhores jogadas para a equipe da Fiorentina. Embora tenha contribuído com apenas cinco gols e duas assistências na atual temporada, o sérvio de 21 anos usa da sua velocidade e da sua habilidade para conseguir as jogadas, deixando seu torcedor confiante. Jogador que utiliza mais o lado esquerdo do campo, Ljajic é a principal fonte de jogadas do time de Montella. Pode não ser um exímio chutador, mas é jogador que abre espaço para outros jogadores chegarem para marcar. Com Luca Toni no lugar de Jovetic, a tendência é de que Ljajic atue sempre pelos flancos e cruze para seu parceiro italiano.

Stephan El Shaarawy: Artilheiro rossonero na Serie A, o torcedor do Milan sempre deve esperar algo de El Shaarawy. Com 16 gols no Calcio, o faraó tem Balotelli ao seu lado no campo de ataque. O entrosamento dos dois - já que atuam tanto na seleção italiana quando no Milan - pode ser o principal diferencial para o jogo. Atacante que joga mais pelo lado esquerdo rossonero, El Shaarawy tem boa finalização, além de ser rápido e habilidoso. É bom ficar de olho no camisa 92 do Milan, que pode decidir o jogo a qualquer momento.