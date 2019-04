Ex-vascaíno marca duas vezes e Cagliari vence a Inter

O Cagliari recebeu a Internazionale no Sant'Elia e venceu o time nerazzurri por 2 a 0. Os gols do time da casa foram notados pelo chileno Mauricio Pinilla, que saiu do banco para decidir o jogo. Com a vitória, o Cagliari assume a décima posição da Serie A com 42 pontos. Já a Inter, com revés sofrido, caiu para a sétima posição com 50 pontos, sendo ultrapassada pela Roma, que venceu o Torino, em Turim.

O jogo começou fraco. Aliás, muito fraco. O primeiro tempo ruim das duas equipes culminou em uma primeira etapa quase sem chances de gol. Rocchi, isolado no ataque, pouco pode fazer no ataque da Inter. No Cagliari, um Thiago Ribeiro pouco inspirado quase não apareceu no jogo, assim como Ibarbo. Com isso, gols mesmo, só no segundo. Ivo Pulga, técnico do Cagliari, tirou Dessena e colocou Pinilla, mais um atacante. E não demorou muito para o chileno mudar o rumo do jogo. Com seis minutos em campo, Pinilla recebeu passe na grande área, dominou e foi derrubado por Silvestre, sofrendo pênalti. Na cobrança, o próprio Pinilla bateu no meio do gol e abriu o placar: 1 a 0 Cagliari.

Atrás do placar e quase o tempo inteiro nulo no ataque, a Inter precisava de um milagre para empatar o jogo. Aos 70', Alvarez cobrou escanteio no segundo pau, Juan Jesus chutou para o gol e a bola desviou na zaga, sobrando no pé de Rocchi. O atacante italiano, entretanto, jogou para fora. Estava difícil para a inter. E ficaria mais difícil seis minutos mais tarde. Pinilla tabelou com Cabrera, recebeu o ultimo passe já dentro da área e deu um toque antes da chegada de Handanovic: Cagliari 2 a 0.

Com dois gols atrás no placar, Stramaccioni foi com tudo. Colocou o zagueiro Samuel de centroavante no lugar de Nagatomo. O japonês, aliás, jogou apenas 16 minutos, tendo que sair após sentir uma contusão. Não era mesmo o dia da Inter. Ao Cagliari, coube apenas administrar o jogo até o fim e assegurar uma grande vitória em cima da Internazionale. Para a Inter, a derrota bota o time mais distante da Europa League, além de fazer Andrea Stramaccioni balançar no cargo. Na próxima rodada, a Inter recebe o Parma no Giuseppe Meazza. Já o Cagliari vai até o San Paolo enfrentar o Napoli.

Resultados da rodada

Palermo 1-1 Bologna

Chievo 0-0 Catania

Genoa 1-1 Sampdoria

Parma 0-3 Udinese

Torino 1-2 Roma