Ciente da crise, Schuster chega para manter Málaga no topo

O alemão Bernd Schuster foi apresentado nesta quarta-feira como novo técnico do Málaga. Com um discurso positivo, o ex-comandante de Real Madrid, Besiktas entre outros, afirmou que o projeto do clube andaluz o agradou desde o início das conversas e que a intenção é manter a equipe brigando na parte de cima do Campeonato Espanhol.

"Desde a primeira reunião me convenceram sobre o projeto. Há uma ilusão tremenda depois da temporada passada. No primeiro dia já fui muito ilusionado. O objetivo é seguir fazendo uma equipe importante. Algo diferente, mas seguir a mesma linha de conquistas. Isto me convenceu", declarou o treinador.

A crise financeira vivida pelo clube e a iminente debandada dos principais jogadores do clube, casos de Isco, Toulalan e Demichelis, são conhecidas pelo comandante alemão. Ainda assim, ele acredita que o Málaga terá um plantel forte para conseguir os objetivos, mesmo que sem a mesma profundidade que Manuel Pellegrini teve nas duas temporadas anteriores.

"Confio na equipe que vamos ter para brigar por todas (competições). O clube anunciou que vai pegar um caminho distinto e temos que trabalhar mais forte para chegar acima e confeccionar um plantel importante". A pré-temporada dos malaguenhos está programado para começar no dia 5 de julho. Depois das provas médicas realizadas, o plantel seguirá à Alemanha três dias depois para ficar concentrado na cidade de Bitburg até o dia 20 de julho.

Ciente das perdas que sofrerá o elenco, Schuster sabe que precisará de reforços. Porém, os jovens do clube terão chance com o novo treinador. "Temos três ou quatro posições que precisamos olhar. Não tem que esquecer que queremos dar oportunidades aos jovens talentos da equipe. De todas as formas, não vamos ter problemas e em algumas semanas vamos conseguir o que queremos".

Ele não contará na nova temporada com o extremo Joaquín, negociado com a Fiorentina, Iturra, que saiu para o Granada e Edinho, que retornará a Portugal para defender o Braga. Além do fim dos empréstimos de Lugano, Lucas Piazon, Santa Cruz e Oniewu. O Málaga exerceu a opção e manteve o lateral esquerdo português Antunes, além de contratar o zagueiro Flávio Ferreira, junto a Académica de Coimbra.