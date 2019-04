Villarreal vence concorrência e anuncia contratação de Giovani dos Santos

Um dos protagonistas da janela de transferências do verão espanhol, o meia-atacante Giovani do Santos já tem novo clube. Pretendido por equipes como o Valencia, o jogador mexicano foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Villarreal. O atleta, 24 anos, ficará no clube da Comunidade Valenciana por quatro temporadas. Principal reforço do Submarino Amarillo, que volta à elite da Espanha na temporada, o futebolista foi elogiado pelo presidente Fernando Roig durante a apresentação do meio-campista Tomás Pina, também procedente do Mallorca, rebaixado à 2ª divisão do país.

"Giovani é muito bom futebolista. Tem técnica e habilidade e fizemos o esforço porque confiamos muito em sua capacidade", declarou Roig. O valor da negociação não foi divulgado por ambas as partes e a data de apresentação deve ser divulgado ainda nesta semana.

O atleta tem mais uma oportunidade de acabar com o rótulo de jogar bem apenas na seleção mexicana. Revelado pelo Barcelona, Giovani dos Santos não conseguiu se firmar no elenco do clube catalão, que contava com jogadores como Ronaldinho, Eto'o e Giuly para o setor ofensivo. Com poucas oportunidades, foi vendido ao Tottenham. Também em Londres não entrou em campo com frequência e precisou ser cedido a Ipswich, Racing Santander e Galatasaray até ser vendido ao Mallorca na temporada passada. Sem brilhar, o meia-atacante não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe das Ilhas Baleares.

Giovani é o sexto reforço da equipe valenciana para a temporada que retorna ao primeiro nível da Liga Espanhola. Anteriormente, o Villarreal já havia anunciado as contratações do defensor sérvio Aleksandar Pantic, do lateral esquerdo esloveno Bojan Jokic, dos meio-campistas Pedro Ríos e Tomás Pina e do atacante francês Jérémy Perbet. Pina também chegou procedente do Mallorca, assim como o mexicano, e foi apresentado nesta terça-feira.

"É um passo muito importante na minha carreira chegar neste grande clube e espero poder render da melhor maneira possível para poder ajudar em tudo no que eu possa. Tenho muita vontade de começar já a pré-temporada para poder me adaptar rapidamente ao grupo e aos meus novos companheiros", declarou o meia, contratado por 5 milhões de euros.