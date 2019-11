Fiorentina confirma a venda de Jovetic para o City

A Fiorentina confirmou oficialmente na tarde desta quinta-feira (18) a venda do atacante montenegrino Stevan Jovetic para o Manchester City. O clube de Florença anunciou a transferência do jogador em seu site oficial e também no Twitter. Embora não tenha comentado o valor da venda, estima-se que a Fiorentina tenha recebido 23 milhões de libras - cerca de 78 milhões de reais - do Manchester City para ceder o atleta.

Stevan Jovetic começou no Partizan mas ganhou destaque na Fiorentina, clube na qual atuou por quatro temporadas, embora tenha perdido quase toda a temporada 2010/2011 por conta de um rompimento dos ligamentos do joelho. Durante os quatro anos, esteve em campo em 109 jogos pela viola, marcando 37 gols e contribuindo com mais 17 assistências. Na última temporada, Jovetic foi o principal jogador da Fiorentina, sendo o artilheiro da equipe com 13 gols em 32 jogos. Contando com os auxílios de Adem Ljajic, Borja Valero e Juan Guillermo Cuadrado, a equipe de Montella disputou com o Milan uma vaga na Champions League até a última rodada do Campeonato Italiano.

Permanência de Ljajic é quase certa

Com a saída de Jovetic, a permanência de Adem Ljajic no time da Fiorentina é cada vez mais certa. Outro fato que contribui com a permanência do jogador é a renovação de contrato de Robinho com o Milan. O clube rossonero sondou Ljajic durante o tempo em que o brasileiro discutia sua vida no clube de Milão. Apesar disso, a diretoria rossonera anunciou a renovação de Robinho por mais duas temporadas e desistiu de buscar o sérvio de 21 anos.