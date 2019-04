Milan entra em acordo com o Genoa por 100% dos direitos de Constant

Kevin Constant agora é 100% jogador do Milan. O acordo foi firmado ontem após um encontro entre o vice presidente rossonero, Adriano Galliani, e o presidente do Genoa, Enrico Preziosi.



Até então, o Milan detinha apenas 50% do passe de Constant. Para conseguir os outros 50% restantes, o clube cedeu ao Genoa o passe do meio-campista Rodney Strasser.



Constant é francês, mas com raízes na Guiné. Chegou ao Milan no início da temporada 2012-2013 por empréstimo e agradou atuando na lateral esquerda. Satisfeito com o seu desempenho, o clube rossonero já havia adquirido 50% dos seus direitos junto ao Genoa no mercado de inverno.