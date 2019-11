Após polêmica, cresce o interesse de Erick Thohir em comprar a Internazionale

As negociações entre o presidente da Internazionale, Massimo Moratti, e o empresário indonésio Erick Thohir parecem estar bastante avançadas. Da forma em que as negociações andam, tudo leva a crer que o empresário estaria realmente disposto a comprar 80% do clube nerazzurri, embora o mesmo tenha negado a afirmação inicial. Segundo o jornal italiano Gazzeta dello Sport, Thohir e Moratti teriam almoçado juntos na tarde desta sexta-feira (26), entretanto, não para discutir as negociações.

Durante as últimas semanas muito se discutiu sobre a suposta venda da Inter para o magnata indonésio. As fortes especulações chegaram a irritar Moratti, que disse estar sufocado e pressionado por causa das fortes investidas de Trohir. Em entrevista junto a imprensa italiana, o empresário negou estar pedindo os 80% da Internazionale e ainda elogiou os Moratti. "Eu tenho o maior respeito pelos Moratti, que são uma família muito importante para mim. Recebi as questões dos repórteres pelo meu assessor. Não iria revelar sobre as negociações, mas há um erro básico. Não é verdade o trato de 80% pelo clube, de maneira absoluta", declarou.

No mesmo dia, já na parte de fora do hotel onde está hospedado em Milão, Thohir falou da expectativa sobre a transação. "Tenho confiança sobre o fechamento do negócio. Espero voltar em breve a Milão, mas é só isso. Tenho grande respeito a família Moratti, por sua tradição, portanto, caberá a eles falarem e decidirem", afirmou Erick, que voltará a Indonésia. Após sair de um restaurante nesta sexta, Moratti respondeu de forma rápida as declarações de respeito de Thohir. "Bem, parece ser uma coisa boa", afirmou.

Erick Thohir tem 43 anos e estaria em busca do seu segundo clube de futebol na carreira. Em junho de 2012, o empresário - ao lado do também empresário Jason Levien - se tornou proprietário do D.C. United, dos Estados Unidos. Além da equipe americana, Thohir é dono do Satria Muda BritAma Jakarta e do Indonesia Warriors, ambos times de basquete da Indonésia. Durante as negociações da Internazionale com o volante indonésio Radja Nainggolan, o empresário teria tido a liberdade de auxiliar a diretoria nerazzurri para levar o atleta. Porém, nada foi acertado.