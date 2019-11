Reflexos da Supercopa

Neste sábado (27) o Borussia Dortmund bateu o Bayern de Munique por 4 a 2 no Westfalenstadion e se sagrou campeão da Supercopa da Alemanha. Graças aos gols de Reus (2), Van Buyten, contra, e Gündogan, o Dortmund começou a temporada com o pé direito e desbancando o Bayern, quem sabe um dos maiores vilões de sua temporada 2012/2013.

A verdade é que o título do Borussia serviu para esclarecer alguns pontos interessantes, como a força do Dortmund após os fracassos da temporada passada, como o Bayern vai se portar com Guardiola no comando, e o principal: quem vai se dar melhor na temporada. Pelo menos no primeiro capítulo, o BVB foi mais feliz.

Balança mas não cai: o Dortmund se faz de bobo, parece que vai render abaixo, provoca certas dúvidas em seu torcedor, vai mal em jogos que teoricamente poderia massacrar, mas quando precisa mostrar serviço, é eficiente como poucos times. Foi assim na última Champions League, na reta final da Bundesliga, e nesta Supercopa. Não deu show, não chamou o espetáculo, mas aproveitou suas chances e, usufruindo ao máximo dos erros bávaros, fez com que seus próprios erros ficassem em segundo plano.

Reus foi mortal, e Gündogan tão decisivo quanto

Estrela: tudo já indicava que, com a saída de Götze, Marco Reus ganharia ainda mais responsabilidade e protagonismo no Borussia Dortmund. Contra o Bayern fez dois gols, se movimentou muito, ajudou Gündogan na armação – outro que fez uma partida de se encher os olhos – e foi um dos melhores do Borussia. Tremendo jogador, e que deve evoluir ainda mais.

Reforço que traz alternativas: Aubameyang entrou já na metade da segunda etapa mas mostrou serviço, tendo chance de marcar seu gol, aproveitando os espaços deixados por Alaba, e ainda dando uma assistência para Reus. Bem aberto, como um ponta pela direita, não é de se imaginar que tome a vaga de Blaszczykowski, mas por ter características (bem) diferentes, dá uma opção interessante para Klopp, e não só na direita, como também na esquerda.

Robben foi o grande nome do Bayern e, apesar da derrota, saiu por cima (Foto: Picture Alliance)

O caminho é pelos lados: com Thiago Alcântara e Toni Kroos o Bayern tentou excessivamente forçar as jogadas pelo centro. A famosa troca de passes implantada por Pep Guardiola, aliada aos resquícios do trabalho de Jupp Heynckes, que já fazia a equipe trabalhar o jogo com paciência, deu certo nos amistosos, mas neste sábado falhou. Muita paciência, pouca eficiência, que por sinal, sobrou a Lahm e Robben.

De volta: Robben enfim parece mostrar que fez as pazes, não só com o bom futebol, mas também com as redes. Dois gols, objetividade, reafirmação da fama de “carrasco” do Dortmund, e poder de decisão de quem veste a camisa 10 e assume a responsabilidade. Para o holandês faltou mesmo é a medalha.

Eles são os melhores: sem Neuer, Schweinsteiger e Ribéry, além de Dante, que começou no banco e entrou só no fim, o Bayern não teve sua espinha dorsal. Peça chave do espetáculo, fizeram falta. Seus retornos já são esperados com certa ansiedade pelos torcedores bávaros, que se por um lado sentem calafrios a cada invenção de Pep, ao menos se tranquilizam quando eles estão em campo.

Só um tapinha não resolve: não, não estamos incitando a violência e nem mesmo desejando um tratamento digno de Félix Magath por parte de Guardiola aos jogadores do Bayern. O que o time precisa após a partida de hoje é uma série de puxões de orelha. Erros individuais, de fundamento, de posicionamento, e apatia de certos jogadores marcaram a derrota do Bayern.

Confira o tapa que Guardiola deu em Thiago Alcântara, velho conhecido dos tempos de Barcelona, no vídeo:

"Estou feliz com o nosso desempenho" - Pep Guardiola

“Aprendemos muita coisa”: foi o que disse Guardiola na coletiva após a partida, mostrando que se não vai deixar o time se abater com a derrota, ao menos sabe o que deu errado. Por ora, o catalão deve seguir com seus testes mirabolantes nos amistosos, mas quando a Bundesliga de fato começar, o básico arroz com feijão será muito bem-vindo.

“Não competimos só com o Bayern”: na última temporada o Borussia Dortmund não fez feio nos duelos da Bundesliga contra o time de Munique, entretanto, sucessivos tropeços em jogos de certo ponto fáceis fizeram com que o time perdesse fôlego e visse o rival disparar na ponta. A declaração de Klopp na coletiva de imprensa define bem o que o BVB precisa fazer para não falhar novamente.