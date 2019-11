Napoli volta a sondar Jackson Martínez

Após sair para o mercado e trazer reforços importantes para seu elenco, o Napoli continua na busca de mais jogadores para melhorar sua parte ofensiva. Depois de Higuain, Callejón e Mertens, o clube partinopei agora mira o atacante português Jackson Martinez, atualmente no Porto. Segundo o Gazzeta dello Sport Durante as últimas semanas o que se especulou foi uma possível proposta do clube italiano por Martinez de 40 milhões de euros, valor da multa do colombiano.

No próximo domingo (04), Porto e Napoli se enfrentam pela Emirates Cup, torneio preparatório para a temporada que também conta com o anfitrião Arsenal e Galatasaray. O presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis já está em Londres, onde deve se encontrar com os dirigentes do clube português para negociar a transferência de Martinez.

Jackson Martinez tem 27 anos e foi o principal destaque do Clube do Porto na última temporada, marcando 29 gols em 28 jogos. O atacante é mais um jogador da boa sacra de colombianos que obtiveram destaque no clube português como Fredy Guarín, James Rodríguez e Falcao Garcia. Além de Martinez, o Napoli sonda outros atacantes. Nomes como o de Alvaro Morata estão na lista. O jovem atacante espanhol, atuamente no Real Madrid, teria sido indicado pelo técnico Rafa Benítez. Outro nome forte é o do uruguaio Abel Hernandez, do Palermo. A amizade do presidente do clube, Maurizio Zamparini, com De Laurentiis poderia facilitar as negociações. Entretanto, nada foi confirmado.

Zagueiro do Liverpool perto do acerto

Depois de pegar por empréstimo o goleiro espanhol Pepe Reina, o Napoli agora ronda outro jogador do cube inglês. Trata-se do defensor eslovaco Martin Skrtel, de 29 anos. O clube italiano busca o empréstimo do jogador com direito de compra. Com uma possível de Skrtel, dois jogadores teriam suas vagas ameaçadas em Napoles: Fernandez ou Gamberini. O primeiro já teria propostas de outros clubes da Serie A, enquanto o segundo seria um experiente zagueiro. Caso Skrtel seja mesmo contratado, a expectativa é de que o técnico Rafa Benítez é quem decida o destino dos dois defensores.