Pjanic marca duas vezes e Roma goleia Toronto em amistoso

Continuando sua pré-temporada pela América, a Roma foi até o Canadá enfrentar o Toronto FC em Toronto e goleou o time da casa por 4 a 1. Os gols giallorossi foram marcados por Florenzi, Borriello e Pjanic, que saiu do banco para marcar duas vezes. O amistoso serviu de preparação para o time italiano, que estreia na Serie A no próximo dia 25 contra o Livorno.

Roma sai atrás no placar, mas vira o jogo em oito minutos

Embora não chegasse ao ataque com força, a Roma controlava a partida durante os primeiros minutos. Até que aos 16', o meia Alvaro Rey recebeu na direita, passou como quis por Dodô e cruzou rasteiro, a bola tocou no pé do defensor brasileiro e subiu, encontrando a cabeça de Burdisso, que não conseguiu se esquivar e colocou a bola no fundo das redes do goleiro De Sanctis: Toronto 1 a 0.

Em vantagem no placar, a torcida local foi ao delírio, afinal, o time da casa estava vencendo um grande time europeu. Por isso, os mais de 18 mil torcedores fizeram festa no BMO Field. Apesar disso, a vantagem do Toronto durou apenas oito minutos. Aos 25', Maicon, em sua jogada característica, recebeu passe na direita, foi até a grande área e cruzou rasteiro para Florenzi, sozinho na pequena área, marcar o gol de empate. Mesmo sofrendo o empate, a torcida local comemorou o gol da Roma, mostrando que o clima era mesmo de festa.

Com o placar igualado, a Roma tratou de ficar na frente ainda na primeira etapa, e a virada veio aos 33 minutos. Florenzi cruzou da esquerda para Borriello, que subiu mais que o defensor e botou no canto esquerdo do goleiro Frei: 2 a 1. Bela assistência do meia de 22 anos, um dos grandes destaques da partida, e grande finalização de Borriello, que pode ser muito útil para a Roma durante a temporada.

Na segunda etapa, os dois times mexeram bastante. Aurelio Andreazzoli já tinha feito uma substituição no time italiano por obrigação. Marquinho levou uma pancada no peito e deve de deixar o campo para a entrada de Pjanic. E o bósnio acabou sendo o grande nome da segunda etapa. Dos pés dele saíram os gols mais bonitos da partida. O primeiro foi aos 67'. Em cobrança de falta, o meia bateu com perfeição e colocou a bola no ângulo de Frei, ampliando para a equipe romana: 3 a 1.

A vantagem de dois gols foi levada com tranquilidade pela Roma. durante o resto da partida Já sem forças para tentar uma reação, o Toronto também não chegou muito ao ataque, deixando o jogo mais morno. Até que aos 87', o zagueiro Thomas foi sair jogando e perdeu a bola para Pjanic, que deu uma meia-lua no goleiro e já com o gol vazio finalizou de calcanhar para marcar outro belo gol: 4 a 1.

Com o quarto gol, as duas equipes apenas tocaram a bola, esperando o término da partida. Ao apito do árbitro, aplausos dos torcedores para os dois times. A Roma vai até a capital americana, Washington D.C., onde enfrenta o Chelsea no próximo domingo (10) no RFK Stadium.