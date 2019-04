Fiorentina sonda brasileiro Jorginho

Após perder Jovetic, mas contratar Mario Gomez, a Fiorentina continua sua busca por negociações importantes antes do início da temporada. Desta vez, o clube de Florença demonstrou interesse em contar com o meia brasileiro Jorginho, atualmente no Hellas Verona.

A busca pela contratação de Jorginho foi noticiada por muitos jornais italianos. Segundo o Gazzeta dello Sport, a Fiorentina estaria diposta a fazer uma troca pelo jogador, liberando o também brasileiro Rômulo - ex-Cruzeiro - para o time de Verona. O empréstimo do jogador com a viola seria de um ano, com direito de compra ao término do vínculo.

Jorge Luiz Frello, ou Jorginho, nasceu em Imbituba, cidade litorânea de Santa Catarina, mas não chegou a atuar no futebol brasileiro. O meia obteve destaque no Sambonifacese, clube de San Bonifacio na Província de Verona, antes de se transferir para o Hellas. Jorginho está no Hellas Verona há duas temporadas. Durante este tempo, atuou por 73 vezes pelo italiano e marcou quatro gols. O jogador é considerado uma revelação na Itália e é um atleta que pode dar certo na Fiorentina por ter as características que agradam o técnico Vicenzo Montella.

No início de 2012, Jorginho conseguiu a nacionalidade italiana, podendo atuar pela Azzurra. Além da Fiorentina, o Everton, da Inglaterra, também está interessado no jogador. Em julho, o que se especulou foi uma proposta do clube inglês de nove milhões de euros pelo jogador de 21 anos, o que não foi confirmado.