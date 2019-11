Interesse do Tottenham faz Roma se reunir com agente de Lamela

Após receber sondagens e até proposta financeira do Tottenham, a Roma deverá se reunir nos próximos dias com Pablo Sabbag, agente do meia argentino Erik Lamela, para definir se o jogador fica ou não na equipe da capital. De acordo com a imprensa italiana, os diretores da equipe giallorossi, Walter Sabatini e Mauro Baldissoni, chegaram a ir até a Inglaterra durante a última semana para se encontrar com os dirigentes do clube inglês.

Segundo as especulações, a diretoria do Tottenham teria oferecido cerca de 30 milhões de euros, aproximadamente 90 milhões de reais por Lamela. O meia de 21 anos seria a prioridade entre os dirigientes dos Spurs e o técnico Andre Villas-Boas caso o meia Gareth Bale confirme sua transferência para o Real Madrid.

Embora tenha vínculo com a Roma até 2016, Lamela estaria descontente no atual grupo giallorossi. Tudo isso porque com a chegada do marfinense Gervinho, os homens de frente titulares da Roma teria o ex jogador do Arsenal junto com Totti e Osvaldo, colocando o argentino na reserva, o que não estaria agradando o atleta. O valor financeiro também é um fato que pode ser importante na negociação, já que Lamela queria receber cerca de 2,5 milhões de euros por temporada até 2018, irritando a diretoria romana.

Lamela está na Roma desde 2011, quando foi contratado junto ao River Plate pelo valor de 17 milhões de euros. Na última temporada, o argentino disputou 33 jogos pelo clube romano, marcando 15 gols e contribuindo com mais cinco assistências. Além de Lamela, o atacante Osvaldo também estaria interessando o Tottenham. Entretanto, com a contratação do atacante espanhol Roberto Soldado, as negociações esfriaram. Já a Roma já teria especulado o espanhol Adrian Lopez para o lugar de Lamela.

Roma envia proposta por jovem atacante uruguaio

Já buscando melhorar a qualidade do seu ataque, a Roma enviou proposta para ter o atacante uruguaio Gonzalo Bueno, um dos destaques da Celeste Olímpica vice-campeã do mundial sub-20, realizado em Israel. Segundo jornais italianos, o time giallorossi teria oferecido 3,5 milhões de euros pelo empréstimo de Bueno por um ano. Para ter o atleta em definitivo, o clube italiano terá de desembolsar 6,5 milhões de euros ao término do empréstimo.

Gonzalo Bueno tem 20 anos e na última temporada pelo Nacional marcou 11 gols em 34 jogos. Além da Roma, o Krasnodar, da Rússia, também estaria atrás de Bueno, inclusive teria oferecido a mesma quantia em euros do que o clube italiano, mas o jogador teria dado prioridade ao time da capital italiana por ter o desejo de disputar a Serie A.