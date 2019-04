Della Valle: "Ljajic deixará Florença muito em breve"

A novela Adem Ljajic está perto de um final feliz - talvez nem tanto para a Fiorentina. Na última segunda-feira (26), clube e representantes do jogador se reuniram para tentar a renovação de contrato, porém, como em todas as outras reuniões, não houve acordo. Ljajic está mesmo disposto a sair e o seu destino preferido é o Milan, mas sem querer repetir o caso Riccardo Montolivo, a società viola espera que o atacante não vá para o clube rossonero.



Após o termino da reunião de ontem, o presidente Andrea Della Valle praticamente confirmou a saída de Ljajic. "Adem deixará Florença muito em breve. Não se repetirá o caso Montolivo porque seu staff é formado por pessoas diferentes, gente séria eu diria. Não ao Milan? Não posso afirmar isso, mas digo apenas que ele deixará Florença", disse.



O Milan aguarda todo o desenrolar da história, pois desde a abertura da janela de transferência o clube se mostrou afim de contar com o jogador - talvez não da maneira mais honesta. Porém, a Fiorentina tenta convencer o sérvio a aceitar a proposta de outros clubes. Galatasaray (Turquia) e Atlético de Madrid (Espanha) fizeram ofertas, mas as duas foram recusadas.



O último interessado no jogador foi a Roma. Com a ida de Erik Lamela para o Tottenham (Inglaterra), o nome de Ljajic é visto como o ideal pela società giallorossa para substituir o argentino. De acordo com o jornal Gazzetta dello Sport, o clube da capital já teria feito uma oferta de 10 milhões de euros (mais bônus) para a Fiorentina e cerca de 1,8 milhões por temporada para o jogador. A oferta agradou aos dirigentes viola, mas ainda não houve um parecer de Adem.



Com isso, o Milan segue observando tudo de longe. Se passar amanhã pelo PSV Eindhoven nos playoffs da Champions League, o clube receberá cerca de 30 milhões de euros e certamente usará esse dinheiro para uma oferta final por Adem Ljajic.