Newell's Old Boys vence e assume a liderança do Torneio Inicial

Na seqüência da sétima rodada no Torneio Inicial do Campeonato Argentino, três partidas movimentaram as posições na tabela de classificação. O Newell's Old Boys se tornou o líder da competição, após a vitória diante do Olimpo de Bahía Blanca por 2 a 1. Os gols da equipe de Rosário foram marcados por Maxi Rodríguez e David Trezeguét. No confronto entre All Boys e Quilmes, goleada para os donos da casa, que venceram por 4 a 0 com três gols do artilheiro Mauro Matos e um de Espinoza. Em contra partida, San Lorenzo e Godoy Cruz não passaram de um empate sem gols.

O Newell's Old Boys recebeu em Rosário a visita do Olimpo de Bahía Blanca. A equipe visitante chegou para a partida empolgada, visto que, na última rodada havia vencido o Boca Juniors por 3 a 0. Os mandantes tiveram a maior posse de bola durante todo o confronto, porém, foi o Olimpo que saiu na frente do placar, quando aos 35 minutos da primeira etapa, Martínez cruzou da direita e o volante Musto cabeceou sem chances para Guzmán. O Newell's, com as melhores ações ofensivas no jogo, não conseguiu o empate no primeiro tempo e foi para o intervalo com o revés no placar.

Na volta para o segundo tempo, o Newell's continou com o comando da partida e aos seis minutos, após uma bela jogada coletiva, Cáceres encontrou Figueroa na área que apenas ofereceu a Trezeguét para que, sem goleiro, o centro-avante empurrasse a 'pelota' para o fundo das redes. A torcida inflamou, os rosarinos cresceram na partida e o modesto Olimpo de Bahía Blanca não foi capaz de segurar o Newell's Old Bos no Coloso del Parque. Aos 29 minutos, Maxi Rodríguez recebeu um passe de Cáceres e acabou sofrendo pênalti. O próprio Maxi cobrou e virou o placar para os donos da casa, garantindo os três pontos para o Newell's, que com a vitória alcançou a liderança do Torneio Inicial com 14 pontos conquistados. O Olimpo permanece em 18º com apenas cinco pontos. Na seqüência da competição o Olimpo receberá a visita do Belgrano, enquanto o Newell's enfrentará o Racing Club em Avellaneda.

Sob o comando de Falcione, All Boys massacra o Quilmes

O All Boys foi a outra equipe que saiu vencedora neste sábado(15), a equipe de Julio Cesar Falcioni, ex-técnico do Boca Juniors, aplicou uma goleada de 4 a 0 diante do Quilmes. Mauro Mattos, artilheiro do time da Floresta, marcou um 'hat-trick' e saiu de campo ovacionado pela torcida. O atacante iniciou arrasador e logo aos seis minutos da etapa inicial colocou o All Boys em vantagem no placar. O cruzamento de Cámpora para Mattos, que dominou a bola e finalizou para abrir o marcador.

Mauro Mattos converte seu primeiro hat-trick na Primeira Divisão (Foto: Reprodução/Olé)

Mauro Mattos, sempre oportunista, ampliou a diferença em favor do All Boys aos dois minutos do segundo tempo, quando novamente Cámpora oferecendo uma assistência e Mattos de cabeça colocou nas redes. Sem forças para reagir, o Quilmes esteve obrigado a acompanhar o show do atacante Mauro Mattos, que aos 22 minutos marcou o terceiro do All Boys e o seu terceiro gol na partida. Cobrança de escanteio de Colazo e Mattos, de cabeça, ampliou a vantagem para o time da Floresta. A torcida já festejava a vitória quando, aos 34 minutos, Espinoza fechou a goleada do All Boys, após uma bela jogada individual. Com esta vitória, os comandados de Falcione chegaram a nona colocação com nove pontos conquistados, enquanto que os 'cervezeros' caíram para o 13º lugar. Na próxima rodada o Quilmes tentará se recuperar diante do Lanús e o All Boys enfrentará o River Plate, no Monumental de Nuñez.

Terminou sem gol: San Lorenzo cria, mas não é capaz de superar o Godoy Cruz

Em contra partida dos jogos com muitos gols nesta rodada, o duelo entre San Lorenzo e Godoy Cruz terminou em um empate sem gols. A equipe de Almagro, que briga pelo título do Torneio Inicial, perdeu a chance de alcançar a liderança. O time do Papa Francisco criou as melhores jogadas ofensivas, porém sentiu a falta do seu centro-avante goleador, Martín Cauteruccio. O seu substituto, Hernán Villalba, teve a melhor oportunidade da partida para balançar as redes, mas não conseguiu finalizar na direção do arco de Carranza.

A equipe do Godoy Cruz, dirigida por Martín Palermo, não teve capacidade suficiente para criar oportunidades claras de gols, ficando refém à marcação do setor defensivo do San Lorenzo. Entretanto, por atuar fora de casa e contra um dos favoritos ao título da competição, o empate ficou de bom tamanho para os mendocinos, que aparecem na 10ª colocação com nove pontos conquistados. O San Lorenzo é o vice-líder do Torneio com 13 pontos. Na próxima rodada o Godoy Cruz enfrentará o Tigre, já o San Lorenzo tentará a vitória diante do Colón de Santa Fé.