Alemanha x Irlanda, Eliminatórias Europeias

17:46 Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e até a próxima!

17:44 Com esta vitória, a seleção comandada por Joachim Löw não pode ser mais alcançada na sua chave. A Suécia, que venceu a Áustria por 2 a 1, ficou com a vaga na repescagem. Alemanha e Suécia jogam nesta próxima terça, dia 15, em Estocolmo, pela última rodada das eliminatórias.

APITA O ÁRBITRO!! FIM DE JOGO!!! A ALEMANHA ESTÁ CLASSIFICADA PARA A COPA DO MUNDO DE 2014!!!!!

90+2' Este é o jogo de número 50 do Özil com a camisa de sua seleção. E a festa ficou completa com este gol no finalzinho do jogo!

90+1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ALEMANHA! ÖZIL! Em contra-ataque, Sam acha Kroos no meio, que sobe, toca para Özil que só tirou do goleiro! 3 a 0 para a Alemanha!

90' NEUER! Clark cabeceia forte e Neuer realiza grande defesa!

89' Quase a Irlanda diminui! Stokes recebe boa bola dentro da área e chuta em cima de Neuer!

Classificação do Grupo C, com os resultados desta tarde: 1º Alemanha, com 25 pontos. 2º Suécia, 18. 3º Áustria, 15. 4º Irlanda, 11. 5º Cazaquistão, 4. 6º Ilhas Faroe, 0.

86' QUAAASE O TERCEIRO! Lahm toca para Özil, que chuta de direita e faz com que a bola tire muita tinta da trave esquerda de Forde!

86' Götze é o sétimo jogador do Bayern de Munique em campo pela Alemanha. Neuer, Boateng, Lahm, Schweinsteiger, Kroos e Müller são os outros seis.

85' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai: Schürrle, Entra: Götze.

84' Não vale mais nada! Schürrle recebe na área mas a arbitragem marca o impedimento. Ele estava em posição legal.

83' QUASE O TERCEIRO! Boateng acreditou, chuta de longe e acerta o travessão!

82' SUBSTITUIÇÃO NA ALEMANHA: Sai: Khedira, Entra: Kruse.

81' Özil faz ótima jogada toca para Khedira, que chuta de primeira e obriga Forde a realizar boa defesa!

Com quatro gols de van Persie, a Holanda vai vencendo a Hungria, em casa, por 8 a 1!

78' A Alemanha vai tocando bola no seu campo de ataque.

A Suécia empata seu jogo contra a seleção da Áustria, e com esse resultado, vai permanecendo na segunda colocação do Grupo C.

76' UUUUH! Forde realiza outra grande defesa, agora com chute de Kroos de fora da área.

74' O time alemão tenta pressionar com Özil, mas a zaga da Irlanda está atenta e afasta o perigo.

72' NEUER! Stokes chega com perigo na área e o goleiro alemão faz boa defesa! Olha a Irlanda aí!

71' FORDE! Müller chega livre na área, se estica e consegue chutar, mas Forde realiza mais uma boa defesa! Inspirado, o goleiro irlandês!

69' UUUH! Jansen chega bem na área, finaliza de esquerda e a bola passa perto do gol de Forde!

68' Os reservas da Alemanha estão em trabalho de aquecimento.

65' Impedido! Müller aparece na área, chuta no sacrifício mas estava em posição ilegal.

64' A Alemanha vai tocando bola na boca da área irlandesa.

61' CARTÃO AMARELO PARA STOKES, por falta em Müller.

59' UUUUUUH! Quase o terceiro da Alemanha! Schweinsteiger chuta muito bem de fora da área e obriga Forde a realizar linda defesa!

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DA ALEMANHA!!!!! SCHÜRRLE!!!!! Após cobrança de escanteio, a Alemanha tocou bola na frente da área e Kroos conseguiu a enfiada de bola para o atacante do Chelsea, que só teve o trabalho de girar e deslocar o goleiro. Alemanha 2 a 0 na Irlanda, e quase com o segundo pé na Copa!!!

56' CARTÃO AMARELO PARA KHEDIRA, por falta em Doyle.

55' Schürrle tenta realizar jogada individual pela esquerda, mas chuta longe do gol irlandês.

53' A Alemanha consegue concentrar mais a bola nos seus pés e vai tocando a redonda no seu campo de ataque.

51' QUASE O EMPATE! A Irlanda aparece livre no campo de ataque, Neuer vai até o meio tentar cortar e fura e Stokes tenta finalizar, mas chuta muito longe!

50' Na cobrança, a zaga irlandesa afasta o perigo.

49' Khedira cruza para Lahm, que recebe e chuta de primeira. Clark apareceu na sua frente e consegue travá-lo. Escanteio para a Alemanha.

48' Apenas nestes três primeiros minutos do segundo tempo, a Irlanda conseguiu chegar mais no ataque do que na primeira etapa inteira.

47' McCarthy recebe sobra do escanteio e chuta para fora. Pressão irlandesa!

46' A Irlanda começa partindo um pouco mais pra frente. Stokes novamente aparece bem na área alemã e obriga Neuer a fazer outra boa defesa. Escanteio para os irlandeses.

45' UUUUH! E a Irlanda começa pressionando! Stokes recebe boa bola e chuta bem de fora da área, a bola tira tinta da trave direita defendida por Neuer!

BOLA EM JOGO! COMEÇA A SEGUNDA ETAPA! Alemanha 1x0 Irlanda!

16:48 Tudo pronto para o início da segunda etapa!

16:39 Primeiro tempo de ataque contra defesa. A Alemanha passou boa parte dos 45 minutos iniciais com a bola nos pés, criou as melhores chances e, se não fosse Forde, estaria ganhando de goleada. A Irlanda teve sua grande chance nos últimos minutos do primeiro tempo, com a bola no travessão e a sobra de Stokes, onde o avançado irlandês furou.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Alemanha 1-0 Irlanda, gol de Khedira aos 11 minutos!

45+1' FUROU!!! Stokes recebe sobra do ataque irlandês e não conseguiu aproveitar a chance, na pequena área!

45' Falta para a Irlanda.

43' Belo passe de Schweinsteiger para Müller, que bateu de primeira e Forde, bem colocado, realiza a defesa tranquilamente.

42' Enquanto a Alemanha tenta penetrar na retranca irlandesa, os torcedores fazem a festa nas arquibancadas!

40' Özil toca para Schürrle, que divide com Clark, fica com a sobra e chuta nas mãos do goleiro Forde.

39' A Irlanda toca a bola no seu campo de defesa, mas logo a perde para os meias alemães.

36' FORDE DE NOVO! Müller solta o pé de fora da área e o goleiro irlandês realiza outra grande defesa!

Pelo outro jogo do grupo C, a Suécia vai perdendo para a Áustria pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, os suecos vão empatando em pontos com os austríacos, adiando a decisão da vaga para a repescagem para a última rodada.

34' FORDE!!! Schürrle recebe belo cruzamento e mete a testa na bola, obrigando o goleiro irlandês a realizar uma bela defesa!

32' Lahm, Kroos e Özil trocam passes na entrada da área, buscando penetrar a forte retranca da Irlanda.

29' O goleiro irlandês demora para bater o tiro de meta e a torcida alemã o vaia fortemente.

28' Özil tenta o passe para Schweinsteiger, mas é interceptado.

27' Na cobrança do escanteio, Kroos recebe a bola e solta o pé de fora da área, passando por cima da meta defendida por Forde.

26' Kroos chuta novamente de fora da área e a bola desvia na zaga da Irlanda.

25' Kroos chuta de fora da área e a bola sobe demais.

24' Lahm realiza cruzamento, Schürrle salta para cabecear e é puxado pelo zagueiro irlandês. A arbitragem nada marca.

23' Schürrle tenta o chute de fora da área, mas a bola sobe demais.

22' Mais um cruzamento alemão, e mais um escanteio.

21' Özil tenta cruzamento pela esquerda, mas novamente a zaga irlandesa corta. Com o time irlandês totalmente recuado, a única alternativa dos alemães é a bola aérea.

20' A Irlanda está quase inteira dentro da sua área! A Alemanha segue pressionando!

18' Entre os 11 alemães, seis são bávaros. Neuer, Lahm, Boateng, Schweinsteiger, Kroos e Müller são os jogadores do time campeão europeu em campo. O Arsenal tem dois (Özil e Mertesacker) e o Chelsea, Real Madrid e Hamburgo tem um cada - Schürrle, Khedira e Jansen, respectivamente.

16' Muita troca de passes, objetividade quando tem a bola nos pés e pressão na marcação: o time alemão vai se espelhando no Bayern nesta partida frente a Irlanda.

14' Mostrando boa disciplina tática, a Alemanha segue trocando passes no seu campo de ataque.

13' E a Alemanha quer mais! Schweinsteiger rouba a bola e cruza rápido para a área, mas a defesa irlandesa corta!

12' Este é o quarto gol de Khedira com a camisa da Nationalmannschaft!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DA ALEMANHA!!!!! KHEDIRA!!!!!!!! O jogador alemão finalizou de fora da área e a bola desviou em Clark! Alemanha 1-0 Irlanda!

10' Özil tenta passe para Schweinsteiger na entrada da área, mas é cortado.

9' Jansen tenta penetrar na área e é cortado. Na cobrança do escanteio, Kroos cobra na mão de Forde.

8' Os alemães permanecem tocando bola no meio de campo.

No outro jogo da chave, Ilhas Faroe e Cazaquistão, seleções já eliminadas, vão empatando em 1 a 1.

7' Coleman cobra fechado, Boateng chega no corte e sofre a falta.

6' E a Irlanda responde! Doyle tenta chutar de fora da área, mas é travado. Escanteio para os irlandeses!

5' UUUUH! Lahm descola ótimo passe para Özil, que bate colocado e assusta o goleiro irlandês! Primeira chance alemã no jogo!

4' A Alemanha segue trocando passes, tentando penetrar na retranca irlandesa.

3' Stokes cobra falta mas Schweinsteiger chega para o corte.

2' Jansen tenta cruzar, mas mandou a bola para fora. Tiro de meta para a Irlanda.

1' Khedira e Schweinsteiger vão tocando bola no meio de campo. A Irlanda fica recuada, proposta que deve ser adotada durante toda a partida.

BOLA ROLANDO! COMEÇOU!!! Alemanha x Irlanda!

15:45 Tudo pronto para o início do jogo!

15:42 Neste momento, é tocado o hino alemão. Jogadores e torcida cantam em sincronia o Deutschlandlied.

15:40 As seleções estão em campo! O hino irlandês é tocado neste momento.

15:36 IRLANDA ESCALADA! Forde, Delaney, Kelly, Wilson, Clark, Coleman, Whealan, Gibson, McCarthy, Doyle, Stokes.

15:35 ALEMANHA ESCALADA! Neuer, Jansen, Lahm, Mertesacker, Boateng, Schweinsteiger, Özil, Khedira, Kroos, Müller, Schürrle.

15:30 Faz frio em Colônia: apenas 7º. Ventos de 10km/h. As duas seleções estão em trabalho de aquecimento.

15:25 Quem apita esta partida é o belga Serge Gumienny, acompanhado dos também belgas Frank Bleyen, Kristof Meers e Luc Wouters.

15:10 Na Europa, já estão classificadas as seleções da Holanda, Itália e a Bélgica, que derrotou a Croácia na tarde desta sexta-feira pelo placar de 2 a 1, jogo este realizado na casa dos croatas.

VÍDEO: Irlanda 1-6 Alemanha, jogo de ida do Grupo C realizado no estádio Aviva, em Dublin, no dia 12 de outubro de 2012.

15:07 No jogo de ida, realizado em Dublin no dia 12 de outubro do ano passado, os irlandeses foram goleados na própria casa, pelo placar de 6 a 1. Os gols da partida foram marcados por Reus (duas vezes), Özil, Klose e Kroos (duas vezes). Keogh descontou para os irlandeses, já nos minutos finais da partida.

15:05 Caso a Alemanha vença a Irlanda, garantirá sua vaga direta na Copa sem depender de ninguém. O mesmo pode acontecer se a Áustria derrotar a Suécia, no outro jogo da chave, impossibilitando assim os suecos de alcançarem os alemães, mesmo em caso de derrota alemã em Colônia.

15:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo FIFA 2014, Grupo C. O jogo de hoje reúne a Alemanha, tricampeã mundial e que lidera com folga este grupo das eliminatórias, contra a Irlanda, quarta colocada.